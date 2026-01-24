Internas/ El PJ bonaerense dispuso la publicación de los padrones: en Olavarría hay casi 5.000 afiliados

Federico Aguilera, presidente del PJ Olavarría.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires publicó los padrones de afiliados que serán utilizados en el proceso de renovación de autoridades partidarias, y de acuerdo a esa actualización, el distrito de Olavarría registra casi 5.000 afiliados.

La información fue difundida a través del sitio web oficial del PJ bonaerense y corresponde al padrón actualizado al 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento del cronograma electoral aprobado por el Consejo Provincial del partido.

Publicación de padrones y alcance provincial

La Junta Electoral resolvió la exhibición de los padrones correspondientes a 134 distritos de la provincia de Buenos Aires, con los datos procesados hasta el 31 de diciembre de 2025, al no registrarse observaciones que impidan su publicación.

La publicación se realiza en el marco de la elección interna prevista para el 15 de marzo y forma parte de las etapas establecidas en el cronograma electoral partidario.

Plazo para observaciones

La resolución también modificó el cronograma electoral, extendiendo hasta el 29 de enero de 2026 el plazo para la presentación de observaciones y tachas sobre los padrones publicados.

Situación particular de La Matanza

En el caso del distrito de La Matanza, la Junta Electoral dispuso un tratamiento diferenciado debido a que la cantidad de nuevas afiliaciones superó el límite del 5 % establecido por el Consejo Provincial del Partido Justicialista.

Por ese motivo, se determinó publicar el padrón con fecha de corte al 19 de diciembre de 2025 y, de manera complementaria, un padrón adicional sujeto a la ratificación de la justicia electoral.