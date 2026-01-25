Internas/ Ministros piden un PJ “que acompañe las políticas y las iniciativas de Kicillof”

Con información de La Tecla

Dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro de la Quinta sección electoral se reunieron este sábado en Castelli con los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez, en un encuentro en el que el kicillofismo dejó en claro su posicionamiento de cara a la conducción del Partido Justicialista bonaerense. El anfitrión fue el intendente local, Francisco Echarren.

La reunión se desarrolló en el marco del proceso interno del peronismo provincial, cuyas elecciones están previstas para el 15 de marzo, con cierre de listas el 8 de febrero. El calendario abre así un período de negociaciones que, por ahora, se presenta complejo, aunque con la expectativa de alcanzar algún esquema de unidad.

El mensaje político del encuentro

Como síntesis del encuentro, los ministros de Gobierno, Infraestructura y Servicios Públicos y Desarrollo Agrario coincidieron en la necesidad de que el PJ bonaerense cuente con una conducción que acompañe las políticas y las iniciativas del gobernador Axel Kicillof durante los dos años de gestión que restan.

En ese sentido, Katopodis planteó públicamente la proyección política del espacio y sostuvo en sus redes sociales que “no hay 2027 sin 2026”. Además, afirmó que “el peronismo tiene que empezar a contar lo que quiere para la Argentina a los que trabajan, a los que producen y a los que no llegan a fin de mes”, y remarcó la necesidad de “construir una alternativa y otro futuro que nos incluya a todos”.

Proyección más allá de la interna

Por su parte, Carlos Bianco señaló tras el encuentro: “Nos reunimos con compañeros y compañeras del Movimiento Derecho al Futuro en Castelli para continuar el camino hacia la construcción de una alternativa que fomente el empleo, la industria y la educación”, en una definición que proyecta el armado político más allá de la disputa interna del justicialismo.

Dentro del espacio que responde a Kicillof, la discusión por la estructura partidaria es considerada relevante, aunque sin perder de vista el objetivo de posicionar al gobernador bonaerense como contracara del presidente Javier Milei, con vistas a las próximas elecciones nacionales.

En esa línea, Katopodis sostuvo que “tenemos que construir una voz para el cincuenta por ciento de los argentinos que no están de acuerdo con Milei ni con su modelo” y agregó que se trata de “una voz que defienda el trabajo y la producción frente a la timba financiera y un Estado que acompañe a quienes todos los días hacen grande a la Argentina”.

Agenda en marcha

Según se informó, en los próximos días continuarán los encuentros seccionales, con la participación de ministros y funcionarios provinciales, como parte del armado político del espacio dentro del peronismo bonaerense.