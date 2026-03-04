Internos de la Unidad 38 repararon una camioneta municipal y mobiliario para equinoterapia

Personas privadas de la libertad de la Unidad 38 de Sierra Chica realizaron tareas de reparación y fabricación de equipamiento destinado a dependencias de la Municipalidad de Olavarría y a una entidad civil local.

A través de órdenes de trabajo, los internos del sector Automotor llevaron adelante la reparación integral de una camioneta Ford Ranger perteneciente al Parque Automotor del Municipio. Las tareas incluyeron trabajos de chapa para la recuperación estructural de la carrocería, pintura y puesta a punto de los sistemas operativos del vehículo.

En paralelo, en el taller de Carpintería del establecimiento penitenciario se confeccionó una estructura de madera diseñada para las actividades de la Asociación Olavarriense de Equinoterapia.

Estas labores se enmarcan en los programas de capacitación en oficios y formación laboral para internos que se desarrollan mediante la articulación entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y el gobierno local.