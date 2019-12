Interpol busca una pistola de Hitler que pertenecía a la colección de un olavarriense

La pistola fue secuestrada en un operativo que se realizó en Azul en el año 2016. Al olavarriense, que reside en Azul, le devolvieron todas las armas que le secuestraron excepto la pistola valuada en millones de dólares. Ahora la Jueza Forbes, de la vecina ciudad, dio instrucciones precisas.

El olavarriense Juan Pablo Ruppel, dueño de la colección de armas de la Segunda Guerra Mundial, no deja de ser noticia desde aquel allanamiento que se realizó en el año 2016 en la ciudad de Azul, donde reside, y donde la policía secuestró una importante cantidad de armas de su colección.

Aquel allanamiento tuvo lugar en la jornada del 17 de junio de 2016 y se concretó en Burgos y Bogliano, de la ciudad de Azul. Del allanamiento fue parte el ex titular de la Subcomisaría de Hinojo, Emiliano Sparaino.

“Llegaron de sorpresa, en varios vehículos. Rompieron la reja y la puerta, entraron por la fuerza. Maltrataron a mis hijos, a uno lo empujaron a los golpes, los encerraron en un cuarto, mi hija Catalina era chiquita y ahora escucha un ruido y pega un salto en la cama y no duerme más, mi esposa que es fotógrafa perdió el trabajo. Yo fui un día y medio preso. Al final, el allanamiento dio negativo”, cuenta Ruppel en una entrevista concedida a Infobae.

Ese allanamiento estaba enmarcado en la investigación de un robo que se había perpetrado casi un año antes y el operativo fue ordenado por el Juez de Garantías de Olavarría, doctor Carlos Eduardo Villamarín. Sobre esas acusaciones, Ruppel recuerda: “dijeron que yo había ido a robar platos, cuchillos, vasos, tenedores, un paquete de harina abierto, otro sin abrir, una botella de aceite. Cosas que no tienen sentido. Hicimos la cuenta en ese momento, ni mil pesos alcanzaban las cosas que decían.”

Si bien la policía no encontró nada de lo que iba a buscar por la investigación del robo se topó, si, con una colección de 14 armas, que sí fue secuestrada y de inmediato se abrió un expediente por “tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.”

“Mi cliente es coleccionista de armas de la Segunda Guerra Mundial y se las llevaron pese a que él les decía que tenía la documentación en su poder. Luego de que nosotros acreditamos que Ruppel no sólo tenía la registración de las armas sino que es legítimo usuario, fue sobreseído también de esta causa, como lo había sido de la anterior por el supuesto robo de vajilla”, dice en la misma entrevista a Infobae el abogado de Ruppel.

Finalmente, luego de esperar el trámite judicial, las armas secuestradas en la casa de Ruppel regresaron a sus manos, aunque la Justicia nunca devolvió una de las pistolas.

Se trata de una pistola Parabellum-Luger fabricación 1906/1907 DWM calibre 45 número 5 de valor incalculable, tasada en varios millones de dólares cuyo dueño fue Adolf Hitler.

Ahora, precisamente por el faltante de esa pistola, la Jueza de Garantías de Azul, doctora Magdalena Forbes ordenó que la misma sea buscada por todo el mundo mediante una serie de oficios que fueron emitidos desde su despacho.

Ruppel recuerda sobre el operativo de junio de 2016 que el mismo fue encabezado por el Subcomisario Emiliano Sparaino quien estaba al frente de la Subcomisaría de Hinojo y relata: “a los poquitos meses lo ascendieron y lo trasladaron a Tandil, como Jefe de Seguridad Vial. Pero lo agarraron con las coimas a los transportistas y cayó preso… la causa es asociación Ilícita, Cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y ahora lo dejaron en libertad porque declaró como arrepentido.”

Agrega algo que ya está en una causa judicial “después de que cayó preso apareció un comisario en actividad y me dijo: “¿Qué vas a hace con la pistola si aparece, te la quedás o la vendés?”. La voy a vender, le digo, para ver qué me contestaba. “Bueno, yo sé dónde está, vos me tenés que firmar un papel pero tres millones de dólares para vos y tres para mí, nosotros tenemos que repartir entre tres”, me dice. Lo invité a mi casa y coloqué dos teléfonos para grabar. Le hice repetir todo, le preguntaba, lo interrogué yo a él. Después conté todo en la fiscalía de Tandil, pero sin llevar la grabación. Lo citaron hace menos de un mes. Dijo que era todo como yo lo había contado, no hizo falta llevar la grabación.”

