Interrupción del servicio eléctrico en varias localidades y barrios de Olavarría

Olavarría, 20 de septiembre de 2025 – Una interrupción en el servicio eléctrico afecta a varias localidades y barrios del partido de Olavarría, según informó la empresa Coopelectric. La falla inicial, ocurrida alrededor de las 19:05, se debió a la salida de servicio de la Línea N° 1 de Media Tensión.

Esto causó un corte de luz en Sierra Chica, Colonia Hinojo, Colonia Nievas y Bella Vista, así como en el Autódromo y los barrios Cuarteles y Mataderos. Personal de Coopelectric se encuentra trabajando en la zona para normalizar la situación lo antes posible.

Además, la empresa comunicó que el servicio también está afectado en las localidades de Espigas, Recalde, Blanca Grande y Laguna Blanca Grande. Las tareas de reparación, que se intentaron llevar a cabo durante el día de hoy, fueron suspendidas por las dificultades de acceso a las zonas de trabajo debido a las condiciones climáticas.

Coopelectric indicó que si las condiciones del suelo mejoran, las labores para restablecer el servicio en estas zonas se reanudarán en el transcurso de mañana.