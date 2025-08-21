Invertirán algo más de $34 millones para impermeabilizar los techos de la Escuela N º 12 de Loma Negra

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, informa que se llevará a cabo la obra de impermeabilización de techos en la Escuela Primaria Nº 12 “María Curie” de la localidad de Loma Negra.

La licitación comprende la provisión de la mano de obra y materiales necesarios para ejecutar arreglos por filtraciones en cuatro losas, con una superficie aproximada de 620 m2.

Las tareas consisten en el retiro la membrana existente, la limpieza de toda suciedad en losas, canaletas y bajadas de todos los techos, la construcción de las carpetas niveladoras con las pendientes correspondientes hacia desagües, y posteriormente loa colocación de membrana aluminizada de 4 mm en losas y cargas, dando la vuelta en los bordes de las mismas.

La licitación se abrirá el día 4 de septiembre, a las 10 horas, en el Palacio San Martín. El presupuesto oficial de $ 34.145.000.

Dichas obras se encuadran dentro del Plan de Infraestructura Educativa impulsado por la gestión del intendente Wesner que ha permitido llevar adelante distintas obras que van desde reformas integrales, importantes remodelaciones, construcciones totalmente nuevas hasta tareas de mantenimiento de instalaciones, pinturas, arreglos de veredas y trabajos de impermeabilización.

Se trata, además, de una nueva muestra del acompañamiento que desde el Ejecutivo se realiza hacia la educación pública, para garantizar el acceso y condiciones óptimas de aprendizaje para todas y todos los estudiantes.

La Escuela Nº 2 “María Curie” de Loma Negra, ubicada en calle Santa Fe y Entre Ríos, fue inaugurada el 2 de agosto de 1958 para dar respuesta a la demanda de la comunidad de contar con un espacio para la formación educativa de cientos de niños y niñas de la localidad y de la zona.

(Foto Ilustrativa)