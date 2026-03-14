Investigan a una comunidad terapéutica por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de certificados psiquiátricos

Hicieron un allanamiento en la comunidad La Trinidad y además otro procedimiento en una vivienda de Loma Negra donde reside una psicóloga social.

Una denuncia penal presentada por la médica Graciela Jaqueline González (M.P 81468) derivó en un importante despliegue de la justicia que significó una serie de allanamientos en el centro terapéutico La Trinidad, en Loma Negra y en domicilios particulares.

El sello que está en la mira de la justicia.

La justicia investiga una red de falsificación de sellos y firmas para emitir altas médicas de pacientes con patologías graves sin la supervisión de la profesional. Al menos hasta el momento se detectó un caso de un certificado apócrifo entregado a un transportista de la ciudad de Azul y a un policía de la provincia de Buenos Aires.

La causa, caratulada como “usurpación de títulos u honores”, “ejercicio ilegal de la medicina” y “falsificación o adulteración material de documentos” y tiene en la mirada al representante legal de la comunidad La Trinidad, José Luis Álvarez Campo.

El sello original de la médica denunciante.

La situación comenzó a detectarse cuando la secretaria personal de la Dra. González advirtió que muchos pacientes asistían a una primera consulta pero no regresaban a la segunda. Paralelamente, la profesional descubrió la existencia de un sello «doble» que ella nunca autorizó. El sello incluía sus datos profesionales junto a la inscripción “Clínica de La Trinidad”, el cual era utilizado para confeccionar certificados con una firma apócrifa (un «gancho») o mediante el pegado de una firma digital.

La investigación judicial puso el foco en dos hechos de extrema sensibilidad. El primero de ellos vinculado con un transportista de la ciudad de Azul. Según pudo saber En Línea Noticias una médica laboral de la empresa Navas de la ciudad de Azul se contactó a la Dra. González para verificar un certificado de alta otorgado a un chofer que presentaba cuadros de consumo problemático. La psiquiatra confirmó que no veía al paciente desde hacía seis meses y que ella no había extendido ninguna autorización para que volviera a conducir camiones.

El otro de los casos involucra un policía a quien se le había retirado la portación del arma de fuego por distintos padecimientos y, según se denunció, recibió un alta médica falsa.

El efectivo se presentó en la clínica buscando medicación y, al cruzarse con la psiquiatra, le reclamó por un pago de 95.000 pesos realizado vía transferencia. La profesional constató que ese dinero nunca ingresó a su cuenta, sino que habría sido transferido a una psicóloga social que no cuenta con facultades legales para realizar tratamientos clínicos ni otorgar altas.

Según se supo se concretó un allanamiento vinculado con la psicóloga social.

A pedido de la fiscal Mariela Viceconte (UFI N.º 10) y con aval de la jueza de Garantías Fabiana San Román, se realizaron allanamientos en la sede de la clínica La Trinidad, en calle Dorrego al 2800 y un domicilio en Loma Negra donde reside la psicóloga social. Además, dijeron las mismas fuentes, se concretó un operativo similar en el domicilio de una secretaria de la comunidad La Trinidad.

En los operativos se secuestraron historias clínicas, registros de atención, dispositivos móviles y el sello utilizado en las maniobras. Un cuarto allanamiento dirigido al domicilio de Álvarez Campo, en el edificio Bristol, no pudo concretarse debido a un error en la certificación del piso del sospechoso por parte del personal policial.

La justicia ya notificó a las partes que el próximo miércoles 18 se procederá a la apertura y peritaje de los teléfonos celulares y computadoras secuestradas. Estos elementos serán determinantes para establecer la cadena de responsabilidades y confirmar el destino de los pagos realizados por los pacientes.