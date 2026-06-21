Investigarán como tentativa de homicidio el hecho que terminó con un olavarriense herido en Mar del Plata

La causa que investiga la agresión sufrida por el olavarriense Valentín Lastra en Playa Grande, Mar del Plata, dio un giro clave en las últimas horas.

Según informó el portal marplatense 0223.com, la investigación fue recaratulada como homicidio en grado de tentativa y será remitida a una fiscalía de instrucción, que deberá avanzar con nuevas medidas y definir la fecha de indagatoria del acusado, Matías Fay.

La decisión fue adoptada por el fiscal Paulo Cubas, de la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, luego de tomar declaración a la víctima, analizar testimonios aportados por las partes y evaluar distintos informes periciales realizados en el lugar del hecho.

En declaraciones brindadas a Canal 10 de Mar del Plata, los padres de Valentín, Lorena y Leonardo Lastra, acompañados por el abogado Leandro Laserna, manifestaron su conformidad con el avance de la causa.

“Estamos contentos por el cambio de carátula porque fue así, Matías Fay quiso matar a mi hijo”, sostuvo Lorena Lastra al referirse a la resolución judicial.

La madre del joven también describió el difícil momento que atraviesa la familia tras el episodio ocurrido hace poco más de una semana.

“Está nervioso, ansioso por todo lo que pasó, está tratando de asimilar que casi lo matan. Con nuestro apoyo y el del hermano, está yendo para adelante”, expresó sobre el estado actual de Valentín.

Además, agregó: “Hace semana y media que ya no tenemos vida más que pensando en esto”.

Por su parte, Leonardo Lastra desmintió versiones que indicaban que su hijo y el acusado mantenían algún tipo de relación previa.

“Para nada. Los amigos de Valentín lo tenían de vista porque los lugares que frecuentan los jóvenes en Mar del Plata son pocos, pero nunca habían cruzado palabra”, afirmó.

También se refirió al impacto que tuvo en la familia observar las imágenes de la agresión.

“Nosotros tuvimos la bendición de Dios que Valentín está bien. Hay familias que no tienen esa suerte”, señaló.

En ese sentido, aseguró que buscarán que el caso avance hasta las últimas consecuencias.

“Vamos a ir hasta el fondo con esto, para que no vuelva a pasar. Porque tenemos un hijo más y porque la mayoría de los chicos que salen no salen a hacer las cosas que hizo este muchacho, salen a divertirse y nada más”.

Leonardo Lastra también rechazó versiones sobre un supuesto ofrecimiento económico por parte del entorno del acusado.

“Nunca jamás se comunicaron con nosotros, ni para pedir disculpas. No nos interesa la plata, queremos que la Justicia haga lo que tenga que hacer, nada más”, manifestó.

El argumento de la querella

El abogado Leandro Laserna explicó que la resolución del fiscal no se basó únicamente en el momento en que Valentín fue empujado hacia la calle. “Se tuvo en cuenta toda la secuencia previa, donde se lo ve que lo viene ahorcando a Valentín”, indicó.

Además, remarcó que también se valoró la actitud posterior del acusado. “No tuvo ningún tipo de gesto ni de sorpresa para con él”, señaló.

Según detalló el letrado, se incorporaron cinco testimonios y diversos peritajes. “No fue simplemente un empujón, sino un empujón premeditado, calculando que venía el auto e impactando a Valentín a propósito”, sostuvo.

La postura de la defensa de Matías Fay

Mientras tanto, la defensa de Matías Fay difundió un comunicado en el que pidió que la investigación continúe sin una “condena anticipada” y aseguró que el joven “no es una persona conflictiva”.

Los abogados Joaquín Rúa y Pedro Martín Casas afirmaron que “sostener que quiso provocar un resultado de esa gravedad es, sencillamente, inverosímil” y remarcaron que su defendido se encuentra “a entera disposición de la Justicia” desde el inicio de la causa.

Asimismo, dieron a conocer capturas de pantalla de una conversación que Fay habría mantenido con un amigo de Valentín inmediatamente después del hecho. Entre los mensajes difundidos figuran expresiones como: “Puedo hablar con tu amigo? No sé dónde están” y “Dejame hablar con él”.