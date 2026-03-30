IOMA advierte por intento de ataque cibernético y posibles estafas a afiliados

El IOMA informó que detectó un ataque cibernético vinculado a padrones de afiliación. Según se indicó, no hubo vulneración de datos personales sensibles ni se vio afectado el funcionamiento de los sistemas del organismo.

Ante la situación, la obra social inició denuncias penales y acciones legales ante la comisión de ciberdelito, con el objetivo de prevenir nuevos intentos de estafa y colaborar con las autoridades.

La alerta surgió tras una publicación del grupo Chronus Team, señalado por antecedentes en filtraciones de datos en organismos públicos de la región. A partir de ello, se dispusieron medidas de resguardo sobre la información afiliatoria.

Desde IOMA recordaron que nunca solicitan datos personales, claves, contraseñas ni códigos de verificación por teléfono, WhatsApp, redes sociales o canales no oficiales. En ese sentido, advirtieron sobre la presencia de falsos gestores que pueden intentar engañar a afiliados bajo pretextos como “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos”.

Recomendaciones ante intentos de estafa

No responder mensajes ni hacer clic en enlaces sospechosos.

Bloquear al remitente o número desconocido.

Denunciar el intento a través de canales oficiales.

No compartir claves, contraseñas ni datos sensibles.

Además, se remarcó que la Clave Fiscal y las claves bancarias son personales y no deben divulgarse bajo ninguna circunstancia.

Para consultas o denuncias, se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales del organismo y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de brindar información personal.