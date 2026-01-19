IOMA mantiene una importante deuda con los Acompañantes Terapéuticos: «resulta injustificado», dijeron

Los acompañantes terapéuticos que trabajan con afiliados de IOMA volvieron a exponer una situación crítica vinculada a la falta de cobro de sus honorarios: la obra social debe septiembre, octubre y noviembre de 2025, y en algunos casos la deuda se extiende incluso a agosto del mismo año.

La problemática fue expresada a través de una carta en la que remarcan el alcance del conflicto y el impacto que tiene sobre el sector. En ese sentido señalaron que “cabe destacar que somos muchos los profesionales afectados, quienes hemos cumplido de manera responsable y continua con nuestras tareas, garantizando el acompañamiento y la atención de los pacientes, pese a que una parte de nuestros colegas no han percibido hasta la fecha los pagos mencionados anteriormente”.

Los profesionales advirtieron que la falta de cobro sostenida en el tiempo afecta directamente su economía cotidiana, ya que se trata de su principal ingreso laboral. En el mismo documento explicaron que “esta situación nos genera serias dificultades económicas, ya que nuestro trabajo constituye nuestra principal fuente de ingreso”.

Además, cuestionaron la demora en la regularización de los pagos y reclamaron definiciones concretas por parte de la obra social. Al respecto expresaron que “el retraso prolongado en los pagos resulta injustificado y solicitamos una pronta regularización de los montos adeudados, así como información clara y precisa sobre las fechas estimadas de pago”.

Por último, señalaron que los reclamos realizados durante el último año no obtuvieron respuestas efectivas. Indicaron que “debido a que los canales de comunicación que se generaron con el consejo consultivo que reúne a los sindicatos de los afiliados a IOMA; como llamados telefónicos directos o reuniones que se concretaron durante el año pasado y no trajeron soluciones, nos vemos con la necesidad de hacer pública nuevamente nuestra situación de precarización laboral y advertir por próximas medidas que impactarán directamente a los pacientes y familias afiliados”.

La advertencia abre la posibilidad de futuras acciones que podrían afectar la continuidad de las prestaciones, con consecuencias directas para los pacientes que dependen de estos acompañamientos terapéuticos.