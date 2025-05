Irá a juicio el sacerdote de Tandil acusado abusar de una joven dentro de un colectivo

Fuente: Diario El Tiempo

La causa penal que se inició tras la denuncia de una joven de la ciudad de Bolívar y que tiene como imputado a un sacerdote de la ciudad de Tandil fue elevada a Juicio aunque, no se descarta que la decisión sea apelada por el abogado que representa los intereses del cura.

La joven víctima de este hecho realizó un duro posteo en redes sociales y más tarde ratificó lo dicho en el expediente judicial. Fue en octubre del año pasado cuando una joven de Bolívar escribió: «el lunes a la madrugada volvía de Tandil a Bolívar. Tomé el micro Vía Tac. Al lado mío se sentó este HDP, porque no tiene otro nombre: Héctor Juan Pasos, cura de una iglesia católica de Tandil. Cuando me quedé dormida abusó sexualmente de mí. Me desperté desesperada cuando me di cuenta que me estaba tocando. No sólo eso, sino que también estaba masturbándose tapándose con una campera, cosa que por suerte también vieron otros pasajeros y pudieron salir de testigos. Entré en shock; pero gracias a los choferes y a los pasajeros, que avisaron a la Policía, fue denunciado. No sé en qué va a quedar esto porque la Iglesia siempre encuentra la manera de tapar todo con estos hijos de puta; pero siento la necesidad que se sepa. Es tan injusto y duele tanto la angustia que estoy viviendo; y ataques de pánico, que nunca había tenido. Siento asco y bronca todo el tiempo. La única calma que puedo encontrar es esperar que se haga justicia.»

Lo narrado por la mujer se convirtió en materia de una denuncia en sede policial, presentación que luego se tradujo en el inicio de una causa penal. Ese expediente quedó radicado en una fiscalía perteneciente al Departamento Judicial Azul con asiento en Tandil: la número 16, que conduce José Marcos Eguzquiza.

Finalizada la investigación penal llevada adelante por lo ocurrido, el mencionado Fiscal solicitó la elevación a juicio de ese sumario. Y la semana pasada, en una primera instancia, a ese pedido de la Acusación dio lugar el magistrado Juan José Suárez desde uno de los juzgados de Garantías que actualmente subroga en Tandil.

A la solicitud formulada por el Fiscal que instruyó esta causa se había opuesto Diego Araujo, defensor Oficial del cura que fuera denunciado por este hecho en octubre del año anterior.

Además de la oposición a que este sumario penal continúe a la siguiente etapa del juicio, el abogado del sacerdote había pedido, sin que tampoco prosperara, el sobreseimiento de su defendido; argumentando -entre otras cuestiones- que nada de lo denunciado por la mujer había realmente ocurrido cuando ambos viajaban en el mismo micro, sentados uno al lado del otro.

Sobre la base de lo sostenido por el Defensor Oficial, ahora no se descarta que lo resuelto por el Juez de Garantías sea recurrido desde esa parte ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, por lo que se estima que en un principio no adquirirá rango de firmeza lo decidido hace tres días por el magistrado Suárez.

«Con ánimo libidinoso»

En lo resuelto días atrás se menciona que el sacerdote Héctor Juan Pasos -de 65 años de edad y domiciliado en Rojas, la ciudad ubicada en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires- llegará a ese futuro juicio acusado del delito de abuso sexual simple. Y que por el tipo de ilícito que le imputan, que no había derivado en dictado de medida cautelar alguna para él, deberá ser sometido al referido proceso en el Juzgado Correccional 1 que también tiene su asiento en la vecina ciudad de Tandil.

Según la hipótesis acusatoria, el ilícito que le atribuyen al sacerdote data como ocurrido en el interior del referido colectivo de pasajeros cuando era alrededor de la hora 1:45 del 28 de octubre pasado.

El accionar del cura, en un principio, incluyó que tocara «en dos oportunidades en forma intencional con una de sus manos la zona de la pierna» de la víctima, que iba sentada al lado suyo y estaba durmiendo.

También le imputan a título de autor a Pasos tocarle a la mujer «sin su consentimiento» la «zona de los glúteos en forma sostenida». Y en las actuaciones penales se menciona que los actos referidos fueron cometidos por el sacerdote «con ánimo libidinoso».

Para cuando aquel hecho fue denunciado, Héctor Juan Pasos era el párroco a cargo de la Iglesia San Cayetano de Tandil.

Días después de que se conociera la situación que lo involucraba en este presunto caso de abuso sexual, el Obispo Hugo Manuel Salaberry -actual titular de la Diócesis de Azul- decidió apartarlo de la referida Parroquia que conducía en la ciudad serrana. Y también lo suspendió.

«Se activó el protocolo. Inmediatamente queda suspendido y tiene que estar a disposición de la ley», había declarado Monseñor Salaberry cuando fue consultado por lo sucedido con el cura Pasos, durante una entrevista que en diciembre del año anterior le fuera realizada en LU32, la radio AM de Olavarría.