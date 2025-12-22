Juicio abreviado: Un olavarriense fue condenado por varios hechos de violencia de género

Fuente: Diario El Tiempo

Un hombre oriundo de Olavarría recibió una pena tres años de prisión de cumplimiento efectivo por varios hechos de violencia de género e intrafamiliar que en Azul tuvieron como víctimas a su pareja y a una hija de esa mujer.

El encausado se encuentra privado de la libertad desde el pasado 12 de mayo y actualmente sigue preso en la Unidad 7, el penal de varones con asiento en Azul.

Oriundo de Olavarría, tiene 37 años de edad y en el fallo que derivó en la imposición de este veredicto condenatorio fue identificado como José María Vallard.

Un juicio abreviado tramitado ante el Juzgado en lo Correccional número 2 a cargo del magistrado Héctor Torrens derivó días atrás en el dictado en esta primera instancia de la referida pena a cumplir para el todavía encausado.

A través de diferentes hechos que cometiera en perjuicio de ambas víctimas, el olavarriense fue declarado autor de un «concurso real entre sí» de delitos.

Esos ilícitos quedaron definidos como «coacción», «amenazas simples», «lesiones leves agravadas» y «robo simple», según se menciona en lo resuelto.

«En razón de la calificación legal, la modalidad de comisión de los múltiples hechos -los que se encuentran enmarcados dentro de un contexto creciente de violencia de género donde las víctimas resultan ser su pareja y la hija de ésta, colocadas por el accionar del causante en una situación de vulnerabilidad- determinan la necesidad de que la pena sea de efectivo cumplimiento ante la magnitud del injusto», escribió el juez Torrens en el fallo de este proceso.

En representación de las partes intervinieron en el juicio abreviado el fiscal Marcelo Fernández y la defensora Oficial Mariana Mocciaro.

Las mujeres que figuran como víctimas de estos hechos, al ser consultadas sobre la tramitación del juicio abreviado donde Vallard resultó condenado, se habían opuesto al monto de la pena acordado entre las partes y finalmente impuesto al encausado, se indica también en lo decidido,

Pero esa situación manifestada por ambas víctimas no resulta una cuestión vinculante para la resolución de un proceso de enjuiciamiento de estas características.

En tanto, que los hechos cometidos por el olavarriense que sigue preso en la Unidad 7 tuvieron como víctimas a mujeres fue valorado como una circunstancia agravante de la pena que recibió.

Agresiones y amenazas

En el fallo se menciona que uno de los hechos que Vallard protagonizó había ocurrido el 16 de enero de este año.

Aquel día, «en el marco de una relación de maltrato intrafamiliar de larga data», interceptó en la vía pública a la hija de su concubina, que se había ido de la casa donde la madre de esa joven vivía con él para dirigirse al inmueble donde reside su padre biológico.

En esas circunstancias, al encontrarse con ella sobre la calle Arenales de la ciudad de Azul, le dijo textualmente: «Si vos no volvés a casa te mato a vos y a tu papá».

Ante la intimidación, la chica regresó al domicilio. Y una vez que estaba dentro de esa casa y dialogaba con su mamá, Vallard le dijo: «Si vos te vas, yo me voy a matar».

Para coaccionarla, en sus manos tenía una soga que colgó del tirante del techo del baño, «deponiendo luego su accionar» por la intervención de su pareja.

Protagonizando también «una relación de maltrato intrafamiliar habitual» y de «violencia de género de larga data», conviviendo con ambas víctimas de estos hechos y más hijos de su pareja, a esa mujer en una ocasión -al aludir a los chicos- le dijo: «Te voy a dar donde más te duele». Y también «le refirió que los iba a prender fuego y que se iban a quemar como en el infierno, con el claro propósito de amedrentarla y ocasionando en la misma un estado de alarma y temor fundado», escribió el juez Torrens en el fallo de este proceso abreviado.

En tanto, luego de que la joven a la que había intimidado en la vía pública lo denunciara y cuando en el marco de la instrucción de esa causa tenía que declarar como testigo de lo ocurrido su pareja, a esa mujer Vallard volvió a amenazarla, al referirle -el 31 de enero de este año- textualmente: «Fijate lo que vas a decir, porque sabés lo que te puede llegar a pasar… te mato».

Además, el pasado 5 de abril Vallard agredió a su concubina en el interior de la casa donde vivían. Le dio «golpes de puño en el rostro, en el oído y en el brazo izquierdo».

La víctima pudo huir hasta un dormitorio, donde el encausado le dijo: «Decí que no llegué a agarrar el cuchillo, porque te degüello como un perro».

Estando su pareja sobre la cama, Vallard volvió a atacarla, al darle una trompada en una de sus piernas.

También en abril de este año, pero el día 24, el olavarriense cometió otro de los hechos por los que está preso.

Aquel día interceptó a su concubina en la calle, a la altura de Cáneva entre Salta y Amado Diab, y lo primero que hizo fue insultarla.

También le arrebató su teléfono celular, le exigió que lo desbloqueara y comenzó a agredirla, al tomarla de los cabellos y darle «golpes de puño en la cabeza y el rostro».

Ante lo que estaba pasando la víctima cayó al suelo desde una bicicleta en la que se trasladaba, sufriendo diferentes lesiones.

Mientras el encausado le expresaba que cuando llegara a la casa donde vivían iba a matarla «como a un perro» y que en ese domicilio «estaba lo que más le dolía» -en referencia a su hija adolescente menor de edad-, la mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Eso hizo que Vallard huyera llevándose el teléfono celular que le había arrebatado instantes antes.

Ante la intervención de la Policía en lo sucedido y luego de una recorrida por la zona donde la víctima fue atacada, el hombre condenado en este juicio abreviado pudo ser hallado en las calles Corrientes entre Comercio e Industria de Villa Piazza Norte.

De esa manera, el teléfono móvil pudo ser recuperado y devuelto a la mujer agredida.

Aquel episodio -escribió el juez Torrens en lo resuelto para condenar al olavarriense- se produjo también «en un claro contexto de violencia intrafamiliar y de género de larga data sostenido por una relación desigual de poder entre la víctima y su agresor». Un vínculo marcado, además, por el «sometimiento físico, psicológico y económico» que esa mujer sufría por parte de su pareja.