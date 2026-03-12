Julio Alem sobre Milei: “Este es un esquema que macroeconómicamente cierra, pero deja gente afuera»

El ex intendente de Olavarría Julio “Chango” Alem se refirió al escenario político nacional y analizó la figura del presidente Javier Milei, a quien interpretó como una consecuencia del desgaste de la dirigencia política tradicional.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el episodio 49 del ciclo CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio, donde Alem abordó distintos temas vinculados a la actualidad política y económica del país.

En ese marco, el ex jefe comunal sostuvo que el actual presidente debe entenderse dentro del contexto político que lo llevó al poder. “Lo primero es que es un emergente del fracaso de la clase política”, afirmó.

Al mismo tiempo, Alem destacó el perfil personal del mandatario y su forma de avanzar en la gestión. “Es un tipo con una audacia fuera de lo común”, señaló, y agregó: “En esa audacia va para adelante y va para adelante”.

En su análisis, también reconoció algunos resultados del actual gobierno en materia económica. “Ha tenido algunos logros importantes, por lo menos en las grandes variables económicas”, indicó.

Alem también hizo referencia al vínculo entre el discurso político de Milei y el apoyo electoral que obtuvo. “La gente lo votó porque puteaba a los políticos, hablaba de la casta”, expresó.

En ese sentido, recordó algunas de las promesas más resonantes de la campaña presidencial. “Dijo que iba a poner el dólar como moneda argentina y que iba a tirar a la mierda el Banco Central, y no hizo ninguna de las dos cosas”, sostuvo.

Al analizar el rumbo económico del país, Alem consideró que el principal desafío del gobierno pasa por el impacto social del programa económico. “Este es un esquema que macroeconómicamente cierra, pero deja gente afuera”, afirmó.

En ese punto, el ex intendente planteó que el futuro del modelo dependerá de su capacidad para generar actividad económica y mejorar la situación social. “Va a tener que buscar alguna medida para poner en marcha toda la economía”, señaló.

Finalmente, resumió su mirada sobre el desafío que enfrenta el gobierno nacional. “Que lo macro cierre con la gente adentro”, concluyó.

La entrevista completa forma parte del episodio 49 de CoNverSo, ya disponible en el canal de YouTube del ciclo.