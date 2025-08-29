Karina Milei a Olavarría: ¿Celeste Arouxet impulsó la cancelación de la visita?

Este jueves se conoció que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei suspendió su visita a Olavarría. «El Jefe» tenía previsto estar en la ciudad el sábado aunque los organizadores anunciaron la suspensión por cuestiones climáticos. ¿Qué otros factores influyeron?

Conocida la suspensión de la visita de Karina Milei a Olavarría, el colega Damián Belastegui (La Política On Line) logró acceso a fuentes del sector libertario y fortaleció la versión de que la cancelación del viaje excede al factor clima.

En la publicación de LPO se deja en claro que Karina Milei llegaba a Olavarría por el impulso que le estaba dando Alejandro Speroni, hombre fuerte de LLA en la Sección y primer candidato a Senador. La misma publicación señala que Celeste Arouxet desde nuestra ciudad fue la que más incidió para suspender la visita.

Dirigentes libertarios del centro de la provincia citados por LPO fueron quienes confirmaron, que desde que se conoció la visita de la Primera Dama, Celeste Arouxet se mostró indignada en los chats internos, en los que hubo coincidencia en el impacto negativo de la visita.

«Viene sucia como una papa y con ruido porque las balas le entraron», fue lo que dijo una fuente en la publicación de La Política Online.

En principio, en las primeras horas de este jueves se había confirmado la agenda de KM en Olavarría: un acto cerrado, con inscripción previa, en el club Mariano Moreno.

«La visita de Karina hubiese sido el clavo en el cajón, pero las cosas se vienen haciendo mal hace rato», fue la frase que otro dirigente libertario de la Séptima dejó dicho en la publicación.

En la misma publicación de LPO las cosas no estarían bien entre Ezequiel Galli y Alejandro Speroni, a punto tal que otra fuente señaló: «El único que está tirando del carro es Speroni y no lo conoce nadie», se lee en la publicación del colega Damián Belastegui.

En recientes declaraciones a medios radiales de Olavarría, el ex intendente Ezequiel Galli desmintió de plano que existan diferencias en el interior de la alianza La Libertad Avanza. Señaló en esas declaraciones que habla «todos los días» con Celeste Arouxet y que hacen «campaña juntos» con Alejandro Speroni.

Más allá de los dichos de Galli, es cierto que han sido pocas las actividades públicas donde la LLA haya mostrado una unidad de acción real en una elección clave dado que, de no llegar al 33,33%, el peronismo seccional podrían llevarse las tres bancas de senadores en juego.

