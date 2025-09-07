KIcillof: “Desdoblamos y tuvimos unas elecciones transparentes”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó esta noche su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparentes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.
También destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.
«Fue una elección histórica y una victoria aplastante”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró esta noche que la elección legislativa provincial en la que triunfó el peronismo fue “histórica” y dispuso una “victoria aplastante”.
Así se manifestó Kicillof al brindar un discurso desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.