KIcillof: “Desdoblamos y tuvimos unas elecciones transparentes”

Por En Linea Noticias 0

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó esta noche su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparentes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.

También destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.

«Fue una elección histórica y una victoria aplastante”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró esta noche que la elección legislativa provincial en la que triunfó el peronismo fue “histórica” y dispuso una “victoria aplastante”.

Así se manifestó Kicillof al brindar un discurso desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

