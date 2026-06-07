Kicillof destacó que la despedida del Indio Solari se da «en calma y en paz»

El gobernador bonaerense aseguró que la Provincia desplegó un amplio operativo de seguridad y salud para acompañar el último adiós al ex líder de los Redondos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el multitudinario homenaje a Carlos “Indio” Solari transcurre con normalidad y destacó el operativo desplegado por el Estado bonaerense para garantizar que miles de seguidores puedan darle el último adiós al histórico cantante.

Luego de que el Gobierno nacional descartara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso, la Provincia coordinó junto al municipio y la familia del músico un esquema especial para recibir a la enorme cantidad de personas que se acercaron al predio donde se desarrolla la despedida.

En declaraciones televisivas, Kicillof expresó su pesar por la muerte del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y aseguró sentirse atravesado por la misma emoción que miles de fanáticos.

“Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven”, afirmó el mandatario, quien relató que estuvo presente en el lugar de la ceremonia y describió el clima de profunda emoción que se vive entre quienes esperan para ingresar.

Según explicó, desde el primer momento la administración bonaerense puso a disposición todos los recursos necesarios para acompañar una despedida que definió como “popular y masiva”.

“Desde que el hecho ocurrió las fuerzas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para poder posibilitar lo que se está observando hoy, que se viene desarrollando en calma y en paz”, sostuvo.

La convocatoria superó todas las previsiones. Kicillof señaló que la fila de personas que aguardaban para ingresar se extendía por más de 40 cuadras y llegaba hasta la zona de Puente Alsina, en una verdadera peregrinación de seguidores que viajaron desde distintos puntos del país para despedir a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

“Es una peregrinación para despedirse del Indio”, resumió el gobernador al describir la magnitud de la movilización popular.

Sentimientos encontrados

Durante la entrevista también reflexionó sobre la huella cultural que dejó Solari y el vínculo que varias generaciones construyeron con su música a lo largo de más de cuatro décadas.

“Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable”, expresó.

Para Kicillof, el legado del cantante excede el plano artístico y forma parte de la identidad cultural de millones de argentinos. “Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad. Somos un número inmenso de argentinos y argentinas que nos hicimos parte de su historia”, afirmó.

El gobernador también describió las escenas de emoción que se observan dentro del predio. Según contó, predominan el llanto, los abrazos y las muestras de agradecimiento hacia el artista.

“La gente entra, llora, se desgarra, pero básicamente agradece. La palabra que más escuché es ‘gracias’ entre medio del llanto”, relató.

En ese marco, destacó el comportamiento de quienes participan del homenaje y aseguró que la actitud de los fanáticos ha sido fundamental para que la jornada transcurra sin inconvenientes.

“Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de los que están viniendo a despedirse”, señaló.

Ante la preocupación de quienes todavía permanecían en la fila, el mandatario transmitió un mensaje de tranquilidad y garantizó que las autoridades buscarán que todos tengan la oportunidad de despedirse.

“Recomiendo tranquilidad y paciencia. La gente viene a despedirlo al Indio y eso lo estamos respetando a rajatabla”, afirmó.

Finalmente, Kicillof resumió el significado que tuvo Solari para amplios sectores de la sociedad argentina y reconoció el impacto personal que le produjo su fallecimiento.

“El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y lo logró más allá de lo que es como artista por su posicionamiento y el acompañamiento permanente al pueblo”, concluyó.