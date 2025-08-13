Kicillof en Olavarría: Inauguración oficial y visita a obras

La llegada del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires tuvo como primer punto la obra de pavimentación que se ejecuta sobre la avenida La Rioja, en el tramo comprendido entre el acceso al predio universitario y la avenida Colón, la cual presenta ya un importante grado de avance.

En el lugar el intendente Wesner y Axel Kicillof recorrieron un tramo de la misma junto a referentes de la obra, quienes fueron detallando las características del proyecto y cómo la concreción se traducirá en numerosos beneficios en materia de transitabilidad y seguridad vial.

Luego visitaron la obra del Polo Judicial, ubicada sobre el cruce de 25 de Mayo y Bolívar, que también presenta un marcado avance. Por último, se recorrió la sede de la flamante Casa de la Provincia, sobre Necochea y Junín, en donde se llevó a cabo el descubrimiento de placas alusivas, lo que marcó la inauguración oficial del edificio donde funcionan distintos organismos provinciales.