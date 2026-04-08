Kicillof en Olavarría: «Milei es un ladrón, le roba a cada uno que carga un litro de nafta, y esa plata termina en la timba financiera»

En una fuerte arremetida contra la administración central, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una conferencia de prensa tras la inauguración del Polo Judicial en Olavarría. Durante su discurso, denunció el desfinanciamiento que sufre la provincia y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de apropiarse de recursos destinados a infraestructura para utilizarlos en la «timba financiera».

La justicia como prioridad institucional

El gobernador destacó los avances en materia judicial, señalando que su gestión ha logrado niveles de nombramientos nunca antes alcanzados, con 412 cargos cubiertos en los últimos períodos. No obstante, reconoció que aún restan alrededor de 600 pliegos judiciales y vacantes en la Suprema Corte provincial, cuya resolución depende de alcanzar consensos y mayorías en la legislatura con una oposición que calificó de «dispersa».

Kicillof subrayó la independencia del Poder Judicial bonaerense frente al federal. «En la provincia hemos logrado que no se utilice la justicia para perseguir o hacer política», afirmó, diferenciándose de lo que considera fallos sin lógica en otros fueros.

Críticas a la política económica y de salud

El mandatario provincial advirtió sobre las graves consecuencias de las políticas de ajuste de Nación, asegurando que Milei decidió «destruir el Estado desde adentro». Mencionó que el recorte de recursos y la caída de la actividad económica están multiplicando las necesidades sociales que hoy recaen sobre el gobierno provincial y los 135 intendentes.

Salud en crisis: Denunció el desborde en hospitales provinciales debido al corte de programas nacionales como el «Remediar» y la falta de campañas de vacunación.

Impuesto a los combustibles: Kicillof fue tajante al referirse al aumento de la nafta, señalando que casi el 40% del precio son impuestos que Nación recauda para obra vial, pero que no regresan a las rutas. «Milei es un ladrón. Le roba al camionero y a cada uno que carga un litro de nafta, y esa plata termina en la timba financiera», sentenció.

Construcción política y medio ambiente

Consultado sobre el futuro político de cara al 2027, el gobernador evitó hablar de armados electorales inmediatos y prefirió enfocarse en una «etapa de construcción» con todos los sectores que se oponen a las políticas actuales. Convocó a la dirigencia política a ponerle un «límite a Milei en el Congreso».

Finalmente, se refirió a la cuestión ambiental, rechazando cualquier modificación legislativa que priorice la producción sobre el cuidado del entorno. «Producir sí, pero destruir el ambiente no», concluyó, reafirmando la postura de la provincia frente a los debates sobre la ley de glaciares.