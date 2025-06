Kicillof: «Milei les cortó los Juegos Evita, la provincia amplía los Juegos Bonaerenses”

El gobernador, Axel Kicillof, participó de la inauguración de la edición número 34 de los Juegos Bonaerenses en Berazategui, donde destacó que en tiempos difíciles, “en los que, con nombre y apellido, gobierna Javier Milei, la provincia de Buenos Aires hace el esfuerzo para darle oportunidades y alegría a los jóvenes”. Asimismo, subrayó que esta es una edición récord, ya que se anotaron 480.000 jóvenes, discapacitados y adultos mayores para las competencias que se desarrollan a lo largo y ancho de los 35 municipios bonaerenses.

“Javier Milei dijo algo muy cruel hace poco, ‘el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie’, eso es muy cruel, se lo puede decir a un millonario o a gente de guita, pero tenemos millones de pibes y pibas bonaerenses que esperan para pasarla bien, conocer a otros, y si Milei les cortó los Juegos Evita, la provincia de Buenos Aires amplía los Juegos Bonaerenses”, aseveró Kicillof.

“Hay quienes piensan como Milei, que cada uno tiene resolver lo suyo por su cuenta, desde el individualismo, si tiene la guita que lo haga y es libre, y si no se queda afuera. Si eso fuera cierto podemos tener pibes y pibas muy talentosos, que esperaban participar de los Juegos Evita, antes llegaban 25.000 los inscriptos, hoy 2 de cada 3 no llegan: se quedan sin la posibilidad“, describió: Y añadió: “Su talento, deseos, ganas, quedan truncados; con la motosierra, sin un Estado que se ocupe, de una condición de desigualdad se crea más desigualdad”.

En la misma línea, el Gobernador expresó: “Javier Milei dijo algo muy cruel hace poco, ‘el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie’, eso es muy cruel, se lo puede decir a un millonario o a gente de guita, pero tenemos millones de pibes y pibas bonaerenses que esperan para pasarla bien, conocer a otros, y si Milei les cortó los Juegos Evita, la provincia de Buenos Aires amplía los Juegos Bonaerenses”.

Sobre los juegos, al mandatario provincial expresó que “son una tradición, una parte de la cultura de la Provincia de Buenos Aires” y recordó que al asumir su primer mandato, después de la gestión de María Eugenia Vidal, los juegos estaban “achicados”. “Veníamos de una etapa del ajuste que no se llamaba la motosierra, pero es siempre lo mismo: sacarle plata a los sectores populares, a las cuestiones masivas”.

Repasando su gestión, Kicillof rememoró que en la pandemia de Covid-19 se hicieron “los primeros juegos virtuales de la historia” porque se decidió que no se interrumpieran. “Empezamos a sumar disciplinas, culturales, para adultos mayores, con los juegos electrónicos y, ahora, los juegos están batiendo varios récords, son medio millón de bonaerenses que están participando, y proyectamos más de 130 mil competidores en Mar del Plata en las finales”, indicó.

Kicillof puso el foco en que la política económica del gobierno nacional, así como puso motosierra en los Juegos Evita, lo hace con las universidades, la cultura, el cine, el teatro, la comisión de bibliotecas, el Conicet, el INTA, el INTI. “Son organismos que tienen muchísima historia y muchísimos logros, tienen que ver con como hacer para que quienes no tienen los recursos suficientes los puedan tener”, aseguró. Y reflexionó: “No lo podemos permitir, veía la millonada que se gastan en la cuestión financiera, en tomar deuda y pagar intereses, plata hay de a montones se la dan a los que más tienen, a los que viven a fuera, a los extranjeros“.

Para cerrar, dejó en claro una regla que rige su gestión: “Los recursos de los bonaerenses son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, vienen del pueblo, van para el pueblo. Para un bonaerense no hay nada mejor que otro bonaerense, parece una frase hecha, pero hay medio millón de bonaerenses que en estos juegos le agregamos un adicional de alegría, de bienestar, la cosa esta difícil, esta jodida a nivel nocional y con la economía, nosotros podemos funcionar como escudo y aportarles felicidad y deporte a la provincia de Buenos Aires, y eso me llena de orgullo”.

Larroque: “Si Axel reelegía, teníamos la certeza de que los Juegos iban a continuar”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, subrayó que “este es el evento deportivo y cultura más grande de la Argentina y, me animo a decir, más grande de América Latina”.

Larroque expresó que “tenemos que valorar y ponerlo en contexto, en qué momento se desarrollan los juegos, en que condiciones particulares, yo me acordaba que este año hay elecciones, en 2023, en este mismo acto dije que si nos gustaban los juegos había que defenderlos y se defendían con el voto, porque no sabíamos qué iba a pasar, pero teníamos una certeza, si Axel reelegía iban a continuar, y hoy tenemos pruebas completas. A nivel nacional, con los Juegos Evita, hizo una depredación de esa competencia tan emblemática, y es casi el mismo modelo de país que tienen en la cabeza”.

Larroque destacó la gestión de Kicillof y dijo que los juegos se pueden hacer “porque él es el Gobernador”, y destacó que este año haya 480.000 inscriptos y se proyecten 130.000 finalistas.

Mussi: “Prohibido aflojar: a los fríos y a los tibios los vomita el diablo”

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, abrió el evento, y dijo que, al ser el intendente más viejo del país, “no se perdió ninguna de las ediciones de los torneos”, en las que “vio muchas cosas”, entre otras, “que muchos chicos por primera vez vieran un bidet o a los hijos de los trabajadores sentados en la misma mesa que los hijos de empresarios acaudalados”.

Mussi, conmovido, aseguró que “esto no es un gasto, es una gran inversión, por eso acompañamos desde el municipio”, que destacó, tiene “13.900 inscriptos” para los juegos.

Dejando frases dando una lectura del contexto actual que se vive en muchos rincones del país y, casi en clave electoral, el jefe comunal lanzó: “Prohibido aflojar: a los fríos y a los tibios los vomita el diablo”.

Asimismo, destacó la gestión que lleva adelante Axel Kicillof en la Provincia, y le dejó palabras de aliento. “Igual que usted siempre defendí a la gente. Usted tiene una responsabilidad mucho más grande que la mía, pero tratamos de hacer lo posible para que su gestión sea lo mas llevadera posible, comprendemos todo… queremos saber dónde está la guita de los berazateguenses, a mí no me devuelven nada desde la Nación, si desde la Provincia”, deslizó, sin entrar en confrontaciones directas con las figuras del gobierno nacional. “Agárrese porque le van a dar con el hacha, no es grande como yo, es chiquito pero no se la van a dar igual”, cerró con calidez. (DIB) ACR