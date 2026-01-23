Kicillof oficializó la designación de César Valicenti como Consejero General de Cultura y Educación

El gobernador Axel Kicillof oficializó la designación César Valicenti como Consejero General del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través del Decreto N° 10/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense.

Ph: Archivo.

La medida forma parte de la renovación de integrantes del organismo educativo provincial y cuenta con el acuerdo previo de la Cámara de Diputados, otorgado en la sesión del 3 de diciembre de 2025, tal como lo establecen la Constitución provincial y la Ley de Educación N° 13.688.

Representación olavarriense en el organismo educativo

El Diputado Provincial (MC), César Valicenti, se incorpora al Consejo General de Cultura y Educación, un ámbito clave de asesoramiento y definición de lineamientos dentro del sistema educativo bonaerense.

Los consejeros designados

Según lo dispuesto en el decreto, además de César Valicenti fueron designados como nuevos consejeros generales Adriana Julieta Ahumada, Carlos Nicolás Bonino, Silvio Adrián Maffeo, Josefina Mendoza, Maira Rocío Ricciardelli, Graciela María Salvado, y Marcelo Zarlenga.

Cese de los consejeros salientes

El decreto también dispuso el cese en el cargo de los consejeros anteriores, quienes habían sido designados en el período previo y cumplieron el mandato correspondiente, conforme a la normativa vigente.

De acuerdo a lo dispuesto en el decreto, cesan en sus cargos Mariana Galarza, Diego Miguel Di Salvo, Diego Julio Martínez, Natalia Quintana, Renato Matías Lodos y Néstor Raúl Carasa.