Kicillof propuso un aumento con retroactivo y se destrabó la parita

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof realizó una mejora en la oferta salarial para los estatales bonaerenses y la mayoría de los gremios estatales aceptaron la misma.

El acuerdo incluye un pago proporcional por el medio aguinaldo ya pagado el año pasado y una reapertura de las negociaciones en febrero, tomando el aumento de enero como base.

El incremento sería del 4,5% a cobrar en febrero, con los sueldos de enero. Se compone del 1% para diciembre, 2% para enero más 0,5% correspondiente al SAC.

La postura del Frente de la Unidad Docente Bonaerense

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se indicó, «en el marco de un complejo contexto económico, producto de medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, el FUDB se mantiene firme en la defensa del salario y las condiciones laborales.»

Agregó el Frente de Unidad Docente Bonaerense, «sostenemos, con convicción, que los espacios de diálogo son vitales para sostener una Educación Pública de calidad, frente al abandono del Gobierno Nacional para con los y las bonaerenses.»

Agregaron, «esta propuesta constituye un puntapié inicial de cara a la Paritaria 2026, que tendrá un nuevo encuentro el próximo 5 de febrero, con una cláusula destinada a compensar progresivamente los puntos para cerrar el 2025 en niveles acordes a la inflación, en la medida de las posibilidades financieras del Estado Empleador.»

Asimismo, dijeron desde FUDB que «se profundizará en la implementación de los Acuerdos Paritarios de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los Trabajadores Docentes y Desconexión Digital, por lo que se estableció una nueva reunión para continuar avanzando el próximo 29 de enero en el tratamiento del Convenio Colectivo de Trabajo.»

El rechazo de la FEB

“El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre de 2025”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

En la práctica e incluyendo el retroactivo de diciembre 2025, un Maestro de Grado que recién se inicia percibirá en febrero un aumento real de bolsillo de $37.475. Y un Preceptor sin antigüedad, cobrará un incremento de bolsillo de $27.631.

“Son cifras muy pequeñas teniendo en cuenta que el último incremento fue en octubre de 2025. Entendemos las dificultades económicas que la Provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”, sostuvo Olivera.

La presidente de la FEB adelantó que “existe el compromiso del Gobierno para reabrir la negociación durante los primeros días de febrero”.

En este sentido, Olivera indicó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.

“Siempre estamos abiertos y dispuestos al diálogo y a preservar las instancias institucionales de negociación y debate, preservando no sólo las condiciones laborales de los docentes sino también su salario”, aseguró Olivera.

