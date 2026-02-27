Kiñewn presentó su 16° edición: lo recaudado será para la Escuela Especial N° 505

Este viernes al mediodía se realizó en la Escuela de Educación Especial N° 505 la presentación oficial de la 16° edición de la Kiñewn, la tradicional competencia de MTB que reúne a ciclistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El evento no sólo se destaca por la exigencia de su recorrido, sino también por su perfil solidario: todo lo recaudado será destinado a la institución educativa local.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet. También participaron la directora de la Escuela N° 505, Guillermina Fernández, integrantes de la Asociación Cooperadora y referentes de Kiñewn, el grupo de ciclistas olavarrienses que desde hace más de una década impulsa esta propuesta que combina deporte, paisajes del Partido y compromiso comunitario.

“Gracias por permitir acompañarlos en algo que para nosotros es un compromiso, una obligación, pero también un orgullo. Ya es un clásico que potencia no sólo el deporte, sino también nuestro entramado mediante el movimiento turístico y económico que genera, pero también permite acompañar a una institución como lo es la Escuela 505. Agradezco también que hayan elegido esta institución”, expresó el intendente Wesner.

La competencia se disputará el domingo 8 de marzo a partir de las 10:30, con largada y llegada en el Balneario de Colonia San Miguel. Habrá recorridos de más de 30 y 60 kilómetros que atravesarán caminos y senderos tanto de esa localidad como de Sierras Bayas. La inscripción permanece abierta y ya se confirmó la participación de ciclistas provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense.

Por su parte, Fernández manifestó: “Desde nuestra institución no hay más que palabras de agradecimiento. Es el segundo año que vamos a trabajar con el grupo Kiñewn. El año pasado fue un gran beneficio para nuestra institución, nos permitió comprar materiales, mobiliario que hacían falta, también muchos materiales para los estudiantes. Se crean nuevos proyectos, así que este año esperamos que vuelva a suceder”.