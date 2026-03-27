Kreplak advirtió por la falta de vacunas en la Provincia y apuntó al Gobierno nacional

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó sobre la situación del stock de vacunas y responsabilizó al Gobierno nacional por demoras en la entrega.

Según expresó, la provincia atraviesa un escenario crítico: “Llevamos meses de plazos incumplidos y promesas efímeras que atentan contra la salud de nuestra gente”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que “es obligación del Estado nacional, según la Ley 27.491, comprar y distribuir las vacunas que integran el calendario nacional”, en referencia al esquema oficial de inmunización.

De acuerdo al detalle difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, la situación actual muestra faltantes y niveles insuficientes en varias vacunas:

Antigripal: stock limitado, con prioridad para adultos mayores. Vacunas pediátricas se recibió el 44% de lo programado y de adultos se recibió el 22% de lo programado.

VSR: sin stock en depósitos y niveles críticos en vacunatorios.

Varicela: sin dosis para distribución.

BCG: cobertura de apenas el 30% de la demanda mensual.

Hepatitis B pediátrica: alcanza el 60% de lo requerido.

Triple viral: faltan 9.000 dosis y sólo se cubre el 50% de la necesidad.

VPH: sin stock disponible.

COVID-19: sin vacunas para menores de 12 años.

Fiebre amarilla: sin dosis en depósitos y sin nuevas entregas previstas para viajeros.

El informe oficial advierte que la falta de entregas durante marzo generó un desabastecimiento en depósitos provinciales y una situación de stock crítico en distintos puntos de vacunación.

En ese contexto, desde la Provincia señalaron que la demanda en las primeras semanas del año supera ampliamente la disponibilidad actual, lo que dificulta sostener el calendario de vacunación en condiciones normales.