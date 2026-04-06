La AJB anunció una jornada de protesta contra la Suprema Corte el día de la inauguración del polo judicial en Olavarría

Este miércoles 8 de abril, mientras se llevará a cabo la inauguración del Polo Judicial en Olavarría, trabajadores y trabajadoras judiciales de toda la provincia realizarán una jornada de protesta para exigir respuestas a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

En Olavarría, según lo anunciado, estarían todos los Ministros de la Suprema Corte de Justicia encabezados por la doctora Hilda Kogan, presidente del máximo tribunal bonaerense.

La medida fue convocada por la Asociación Judicial Bonaerense y se desarrollará en los 20 departamentos judiciales con distintas modalidades, como asambleas, recorridas y actividades de difusión, con el objetivo de visibilizar el conflicto ante la sociedad.

El reclamo se centra en el incumplimiento de compromisos asumidos por el máximo tribunal en relación a la mejora de la carrera judicial, en un contexto que describen como de deterioro salarial y condiciones laborales deficientes.

“La Suprema Corte está incumpliendo compromisos asumidos para mejorar la carrera judicial, en un contexto de fuerte deterioro salarial que afecta a todo el escalafón, especialmente a las categorías iniciales”, señalaron desde la convocatoria.

Entre los principales puntos, los trabajadores exigen la implementación de la subcategoría E para quienes tienen menos de 10 años de antigüedad, el pago de la permanencia en todos los cargos y una solución para jubilados y pensionados respecto al Acuerdo 4093.

También reclaman la cobertura de cargos vacantes, la institucionalización de mesas técnicas para discutir reformas estructurales y abordar los problemas de infraestructura, además de respuestas ante situaciones de inseguridad en sedes judiciales y el respeto de la jornada laboral.

“El máximo tribunal, al no participar de la paritaria ni resolver los temas que están a su alcance, demuestra una gravísima insensibilidad hacia quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales”, expresaron.

La jornada buscará visibilizar una problemática que, según advierten, impacta de manera directa en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial en toda la provincia, en una fecha que en Olavarría estará marcada también por la puesta en marcha de una obra clave para el servicio de justicia local.