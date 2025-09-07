La birome roja de los fiscales de La Libertad Avanza

Un dato no pasó inadvertido este domingo en las distintas mesas de votación no sólo en Olavarría sino también en toda la provincia de Buenos Aires fue la birome roja que utilizaron los fiscales de la alianza La Libertad Avanza.

Una de las explicaciones para la decisión de usar la lapicera de color rojo es que se trata de un kit que llegó a cada distrito desde el ámbito provincial donde se coordinó todo el operativo de los fiscales libertarios.

En Olavarría el uso de la lapicera de color rojo no generó inconvenientes, aunque en otros municipios se llegó a consultar a la Junta Electoral sobre la decisión adoptada por LLA.

Desde la Junta respondieron a la consulta: «La guía resumen de autoridades de mesa no dice color, habla solo de firmas de fiscales que deseen hacerlo. Cualquier cosa que llamen al 08006663532 y alguien le dará respuesta desde la secretaria, si todavía están con dudas. Puede llamar autoridades de mesa o delegados electorales. También los votantes»