Así lo señaló la candidata a concejal de Somos Belén Vergel, refiriéndose a los últimos anuncios realizados por el Gobierno Municipal. “Necesitamos dirigentes que dejen un poco la foto de lado y se pongan a gestionar en serio”, añadió.

La candidata a concejal por Somos Olavarría, Belén Vergel, lanzó fuertes afirmaciones en relación a los anuncios e inauguraciones realizados por el Gobierno Municipal en medio de la campaña electoral actual.

“La Cámpora está realizando su campaña con fondos públicos, el aporte que cada olavarriense hace al Estado Municipal es utilizado por Wesner y Valicenti para intentar lograr levantar la imagen de una gestión que hasta el momento deja mucho que desear”, señaló Vergel.

“Lo que más molesta y preocupa es que algunas cuestiones que se podrían haber realizado o comprado con anterioridad se aguardó a hacerlo en estas semanas para ser utilizado como panfleto político y postergando la necesidad de nuestros vecinos”, añadió.

En este punto, la candidata de Somos Olavarría afirmó que “sin ir más lejos, la cámara hiperbárica podría haber llegado antes para mejorar el deficiente estado del sistema de salud municipal, los patrulleros recibidos podrían estar circulando desde principio de año intentando remediar en algo la tremenda inseguridad que sufrimos, y el hogar de Talleres Protegidos podría estar habitado desde mucho antes”.

“Los olavarrienses vivimos dos años sin obras, sin respuestas ni soluciones, lo poco que se piensa hacer se lo guardaron todo para estas semanas. Vemos un Gobierno Municipal que solo busca hacer anuncios en medio de la campaña, utilizando y jugando con la necesidad de nuestros vecinos y totalmente alejados de intentar lograr una gestión eficiente del Estado. Claramente el Intendente Wesner prioriza la campaña política por sobre el bienestar de nuestros vecinos”, continuó.

Para finalizar, Vergel indicó que “los vecinos están cansados de esta utilización del Estado para beneficios políticos. Demandan respuestas reales ante la difícil situación que estamos atravesando en diferentes áreas. Necesitamos dirigentes que dejen un poco la foto de lado y se pongan a gestionar en serio”.