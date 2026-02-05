la comparsa Mirú Mirá participará en los Carnavales 2026

Los Carnavales Oficiales 2026 comienzan este viernes a las 20:30 horas en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”. La actividad continuará hasta el domingo 8 de febrero, día en que se presentará la comparsa Mirú Mirá de la ciudad de 25 de Mayo y se realizará la quema del rey Momo.

Instituciones locales estarán a cargo de los puestos de comida y el alquiler de sillas durante las tres jornadas.

Cronograma

El viernes 6 de febrero desfilarán los Centros de Día, el Programa Callejeada y Verano Dorado. También participarán las agrupaciones El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba, El Color de tu corazón, Daii Yará y Bahía Ba.

El sábado 7 de febrero se presentarán Los reyes de la noche, El grito de los barrios, Daii Yará, GRES Bahía Ba, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, Vip Samba y El color de tu corazón.

El domingo 8 de febrero cerrarán el evento la comparsa Mirú Mirá, Verano Dorado, GRES Salgueros, Caporales Sangre Morena, GRES Bahía Ba, Insaciables, Daii Yará, Agrupación 100% Salay, El color de tu corazón, Arrebatando Lágrimas y Vip Samba.

Cortes de tránsito

Entre el viernes y el domingo, de 18:00 a 01:00 horas, se interrumpirá la circulación vehicular en los siguientes cruces:

San Martín y Guisasola

San Martín y Junín

Necochea y Junín

Guisasola y avenida Colón

Pourtalé y Belgrano

Pourtalé y Dorrego

(En Línea Noticias)