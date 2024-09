La concejal Amespil sobre la Tesorería Municipal: “No sabemos si hay nuevo Tesorero”

En mayo de este año, después de once años en el puesto, Diego Latasa renunció como Tesorero de la Municipalidad de Olavarría. Desde ese momento, el Ejecutivo Municipal no confirmó que haya designado un reemplazo y tampoco explicó de qué forma se encuentra funcionando esa área.

El tema se coló el jueves durante la duodécima sesión del Concejo Deliberante de Olavarría dado que la concejala Guillermina Amespil cuestionó la falta de información de parte del Ejecutivo Municipal.

“Hace cinco meses que no se publica el boletín. Estamos leyendo información oficial con cinco meses de retraso. Es imposible trabajar, es imposible preguntar. Porque las cosas no solo ya sucedieron, sino que ya tuvieron sus consecuencias y ya algunas son irreparables”, sostuvo la concejal del PRO Guillermina Amespil.

Por otra parte indicó que “hace unos días se publicaron los índices de datos abiertos, una entidad que evalúa lo que tiene que ver con los datos fiscales. Y bajamos el nivel de visibilidad de datos públicos que tenía Olavarría. Históricamente incluso habíamos llegado a tener 100 puntos. Éramos de alta visibilidad, un Municipio ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, y pasamos ahora al rango medio”.

Amespil sostuvo que “nosotros no nos vamos a acostumbrar” a la pérdida de información, “porque siempre trabajamos para que el ciudadano fuera una persona informada, que tuviera al alcance de su mano y siempre disponible toda la información que necesitase y que requiriera para tomar las mejores decisiones como vecino, como individuo”.

La concejal del PRO alegó que “la falta de información nosotros la vamos a insistir. Hay cuestiones, no solo de organización interna del Municipio, que no han sido publicadas. Por ejemplo Tesorería: no sabemos qué pasó, si hay nuevo Tesorero, cuánto tiempo dura la delegación de facultades. Hace cinco meses que no se publica el Boletín Oficial. Estamos leyendo información oficial con cinco meses de retraso. Es imposible trabajar, es imposible preguntar. Porque las cosas no solo ya sucedieron, sino que ya tuvieron sus consecuencias y ya algunas son irreparables”.