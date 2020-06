“La gente se contagió por participar de reuniones sociales”, dijo la infectologa Marina Grand

La médica Marina Grand habló en las últimas horas de los casos positivos de Coronavirus que se han registrado en Olavarría.

Remarcó que “estamos viendo que la gente se contagió por participar de reuniones sociales, no se contagió en el supermercado o en el banco, sino por reuniones sociales”.

Al respecto la médica hizo un llamado a la sociedad: “no nos juntemos con nadie que no viva en nuestra casa, por más que sean amigos y familiares. Estamos en fase 1, no podemos reunirnos con nadie: del trabajo a casa y si no estoy exento mejor, me puedo quedar en casa”.

Explicó que “tiene un periodo de incubación de 14 días más o menos, el tiempo medio es entre 5 y 7 días, el máximo sería 14. Si yo hago un hisopado ahora, después de haber tenido contacto con un caso sospechoso no me sirve de nada, lo que tengo que hacer es el aislamiento. Porque el hisopado me va a decir si tengo o no tengo el virus, pero el aislamiento lo tengo que hacer igual si estuve en contacto con un caso sospechoso”.

