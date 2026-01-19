La inseguridad que golpea a los trabajadores en plena luz del día

Hechos de estas caracteristicas se repiten a diario en las calles de Olavarría, personas que cuyo único medio de movilidad es una bicicleta, se ven despojadas por los reiterados robos que a plena luz del día, en la vía publica, casi en el microcentro, donde sujetos con total impunidad se toman su tiempo, debajo de cámaras de seguridad tanto municipales o privadas para destrabar un candado y llevarse una bicicleta en este caso nueva de vecinos que estan trabajando.

Buscan una bicicleta sustraída en la intersección de Moreno y Colón

El pasado viernes 16 de enero, alrededor de las 13:55 horas, se registró el robo de una bicicleta en la intersección de las avenidas Moreno y Colón, frente al local de Favacard.

Se trata de una bicicleta marca Vairo, de color negro y en estado nuevo. Según se informó, el vehículo pertenece a una persona que lo utiliza como su único medio de movilidad para asistir a su lugar de trabajo.

Se solicita a la comunidad que cualquier información fehaciente sobre el paradero del rodado sea comunicada al teléfono 2284-697277.