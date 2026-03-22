La lluvia reprogramó varios partidos de la cuarta fecha de la Unión Deportiva Regional

Las lluvias de las últimas horas obligaron a modificar días y horarios de varios encuentros de la cuarta fecha de la Unión Deportiva Regional. La fecha se extenderá entre el domingo, el lunes y el martes, aunque este último día ya tenía un partido pautado originalmente: Bull Dog vs. Platense.

Los cambios se produjeron en las canchas de El Fortín, donde se postergó el Sub 21 y la primera va con normalidad; Alumni, donde se invirtieron los horarios; Ingeniero, donde todo pasó al martes; Racing de La Madrid, que jugará el lunes; Sierra Chica, que también pasó al martes; y Estudiantes, que invirtió el orden y arrancará con primera a las 15:30.

El programa completo

Zona A Colonias y Cerros vs. Espigas: domingo 13 hs Sub 21 y 15:30 primera (cancha de Embajadores). Cemento vs. Balonpié: domingo 14 hs Sub 21 y 16 primera. Boca vs. Independiente: domingo 14 hs Sub 21 y 16 primera. Alumni vs. Loma Negra: domingo 16 primera y 18 Sub 21.

Zona B Atlético Hinojo vs. Vélez: domingo 12:45 Sub 21 y 15 primera. Jorge Newbery vs. San Martín: domingo 15 Sub 21 y 17 primera. Sportivo Piazza vs. Racing A. Club: domingo 17:30 Sub 21 y 19:30 primera (sin público visitante). Juventud vs. Barracas: domingo 14 Sub 21 y 16 primera.

Zona C Sierra Chica vs. Bancario: martes 14:15 Sub 21 y 16:30 primera. Urdampilleta vs. Lilán: domingo 14 Sub 21 y 16 primera. El Fortín vs. Ferro Carril Sud: domingo 16:30 primera y martes 16 Sub 21. Ingeniero vs. Casariego: martes 14 Sub 21 y 16 primera.

Zona D Racing LM vs. Empleados: lunes 14 Sub 21 y 16 primera. Pirovano vs. Embajadores: domingo 13:30 Sub 21 y 16 primera. Bull Dog vs. Platense: martes 24 a las 14 Sub 21 y 16 primera. Estudiantes vs. Municipales: domingo 15:30 primera y 17:30 Sub 21.