«La Municipalidad nos niega la luz y no logramos unificar el acto»: la Asamblea de Necesidad y Urgencia marcha sola el 24 de marzo

A 50 años del golpe cívico-militar, el 24 de marzo en Olavarría tendrá más de una convocatoria. La Asamblea de Necesidad y Urgencia realizará su propia jornada político cultural, de manera independiente, tras no haber podido unificar el acto con la Comisión por la Memoria local.

La organización denunció además que el Municipio les negó la bajada de luz. Pese a ello, decidieron sostener la convocatoria: «Pese a la negativa y a que la municipalidad nos niega incluso la bajada de luz, decidimos realizar nuestra jornada de todas formas y seguimos apostando a la unidad», expresaron.

El encuentro comenzará este martes a las 15:30 horas en Belgrano y Brown, en el parque junto al Paseo de la Salud, con teatro por la identidad, música popular, micrófono abierto, testimonios de víctimas de la represión, murga y feria. A las 18 horas marcharán hasta Colón y Brown para sumarse a una movilización hacia la plaza central, siguiendo el recorrido por avenida Colón y calle Rivadavia.

Sobre la posibilidad de unificar la marcha, la Asamblea señaló que «aunque hasta ahora no fue acordada, fue bien recibida por los interlocutores con los que hablamos», dejando abierta la puerta a una confluencia en el tramo final.

La convocatoria se enmarca en lo que la organización describe como «un contexto de avanzada del gobierno de Milei y sus cómplices contra los derechos de los trabajadores, de reforzamiento represivo y de discursos negacionistas de los crímenes de lesa humanidad».