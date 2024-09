Este jueves en el marco de la duodécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría, la concejala Guillermina Amespil (PRO) dejó planteada la preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores del sistema de estacionamiento medido.

“Seguimos insistiendo en que la municipalización del servicio de Estacionamiento Medido no fue una buena idea”, señaló la ex secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la administración de Ezequiel Galli.

“Este proyecto es para ponerle palabras y transmitir una situación que están viviendo quienes forman parte del servicio de estacionamiento medido, los verificadores, los operadores del servicio”, anunció la concejal Guillermina Amespil.

Al mismo tiempo volvió a señalar que “entendimos que la municipalización del servicio no era una buena idea. No porque municipalizar servicios no corresponda a veces, sino que entendíamos que el contexto no era necesario para este servicio que llevaba una larga trayectoria. 40 años llevaba ligado a Bomberos, con lo cual eso le daba legitimidad también a un servicio y sobre todo porque tiene que ver con la circulación en las arterias céntricas de la ciudad”.

“Como efecto colateral, sigue estando no solo la pérdida del financiamiento permanente que tenía Bomberos -y que de alguna manera atendía a sus necesidades-, sino que también los trabajadores que formaban parte de este triángulo que afectaba al servicio de Estacionamiento Medido”, agregó.

Amespil manifestó que los trabajadores “están de lunes a sábado, ellos quieren seguir llevando adelante sus tareas, pero la incorporación a la planta municipal fue como categoría inicial, con lo cual las diferencias económicas son importantes. Al transmitirnos esta situación, tenemos que tener en cuenta que las implicancias de la tarea que ellos llevan adelante no solo es física, porque caminan las 8 horas diarias, sino también a la intemperie, porque trabajan no importa como esté el clima. El convenio colectivo permite pensar algunas bonificaciones o adicionales que atienden a las características particulares de cada una de las labores que se desarrollan”.

“Entiendo que el Municipio hace todo lo posible para mejorar la situación laboral de los chicos, pero también aportamos esta propuesta, sugerencia o idea de que pueda evaluarse el pago de adicionales o bonificaciones si correspondieran para mejorar su situación salarial”, manifestó.

Por último indicó que “también surge de sus argumentos y testimonio, que encontramos un punto también varias veces mencionado por el sector comercial, que tiene que ver con la extensión del horario del Estacionamiento Medido, sobre todo en zona 1, que hoy es de 9 a 20 horas. Ellos entienden que quizá reduciendo un poco el horario, de 9 a 18 horas, quizá se pueda lograr una mayor circulación de menor tiempo”.