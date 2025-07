La obra pública en las puertas del inicio de la campaña

enlineanoticias.com.ar

Los números preocupantes del Municipio y el anuncio libertario: se reanudará definitivamente la obra de la Facultad de Salud. El cierre de alianzas y tres grandes novedades. Renuncias, femicidios y cuestionamientos. La sombra que dan los palmares, cada vez más grande.

*Volver a las Fuentes / Josefina Bargas y Alexis Grierson

Situación laboral

El intendente volvió a encabezar una reunión con empresarios locales, sindicatos, colegios profesionales y bancos para presentar indicadores locales de la economía. Algo que repite cada varios meses y que se suma a mensajes del Municipio para mostrar su situación. En estos mensajes apunta a la macroeconomía para explicar las complicaciones y exponer sus alcances. En esta ocasión estuvieron también en el encuentro dos funcionarios provinciales clave: el representante del Ministerio de Trabajo y la Subsecretaria de Minería.

“Nos toca gobernar en un contexto atravesado por las decisiones macroeconómicas que impactan negativamente en Olavarría” fueron las palabras de Wesner. Entre toda la información aportada se destacaron dos datos: la estimación de caída de 16% de la economía local en 2024 y un total de 1500 despidos contados durante la gestión de Javier Milei. “Se estima que por despidos y acuerdos como suspensiones más de 1500 millones de pesos dejaron de circular comercialmente en la ciudad afectando directamente el consumo en todos los rubros” dijeron desde el Municipio en el informe.

El freno de la obra pública es el punto central en la lectura del Ejecutivo, “trajo consecuencias ya que la ciudad vive en gran parte del trabajo que generan las fábricas, nuestro perfil productivo es claro” agregó el intendente. Se refirió con ello a que la minería, la industria, las empresas que hacen al rubro de construcción y la logística presentan indicadores negativos. El dato de la caída de los metros cuadrados construidos por año es impactante.

Para ejemplo, la realidad. La evidencia apunta a que la tendencia se refuerza: comenzaron las suspensiones en la empresa Cerro Negro lo que implica la paralización de la producción de pisos. Es parte del acuerdo alcanzado el mes pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación -ya lo contamos- y que abarca a todas las plantas de la empresa en el país. Son 180 trabajadores que quedan suspendidos por 60 días y con reducción de sueldos. Al finalizar esta medida se espera que lo mismo suceda con la producción de ladrillos, con suspensión también por dos meses.

El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Di Uono, consideró que la obra pública local o provincial “nunca va a llegar a alcanzar lo que es la demanda de una obra pública nacional”. Apuntó a que la capacidad de producción de Olavarría está preparada para satisfacer aquella demanda, que hoy está suspendida. “La obra pública que el Municipio está tratando con mucho esfuerzo de generar, de sostener y mantener, es para poder mínimamente sostener la economía también de la ciudad” completó. En ese sentido, el funcionario resaltó la intención del Municipio de intervenir y buscar alternativas “para empezar a plantear políticas que puedan generar a través de la información, del diálogo y del consenso, algún cambio”.

Una pista de esas alternativas se conoció en las últimas horas: hubo una reunión de autoridades que el Municipio enmarcó en ese contexto adverso de la economía: “se impone como indispensable el robustecimiento de espacios de formación de mano de obra calificada, pero también el trabajo articulado de los actores que integran el entramado productivo local” se informó. ¿Se proyecta un nuevo rol para este instituto? Hasta ahora no hubo más detalles que esa mención, aunque sí se plantearon otras cuestiones que las señalaremos más adelante.

Este panorama de complicaciones y registros negativos para la economía impacta en las arcas municipales. El ejemplo presentado fue la “baja sostenida” del derecho de explotación de canteras de casi 30% en comparación a 2023. ¿Está el Ejecutivo adelantando la intención de decretar un aumento de tasas el mes próximo? El mecanismo de actualización automática le permite hasta ahora una suba de poco más de 12%, cifra para la que resta conocer el índice de precios de junio del INDEC.

Pero, no todas fueron malas. Hay que destacar que esta semana hubo una novedad importante en materia de obra pública nacional.

Salud se retoma

Sorprendió y mucho el anuncio de La Libertad Avanza de Olavarría que daba cuenta de que el Gobierno Nacional se comprometió, en una reunión, a finalizar la obra de la Facultad de Salud que quedó trunca y que por ahora avanza lentamente con fondos de la Unicen.

El encuentro tuvo la participación de funcionarios de la secretaría de Obras Públicas de la Nación, en conjunto con autoridades de UNICEN, la empresa encargada de la obra, y miembros de LLA local. “Nación se compromete a finalizar la obra en su totalidad” señaló el textual.

Para ello “se implementará un nuevo sistema para la entrega y validación de certificados de obra, con el fin de mejorar la transparencia y agilizar los pagos en los plazos acordados. También se deberán replantear cada uno de los plazos de finalización, que se irán revisando en sucesivas reuniones técnicas entre la Secretaria de Obras Públicas y la empresa”.

El espacio celebró “la generación de este espacio de diálogo” y puso en valor la “educación pública” para el gobierno nacional.

Tras varias consultas de este newsletter, primó el sentido común: en la campaña 2023, Milei había dicho que cortaría toda la obra pública excepto aquella que tiene financiamiento de organismos internacionales o fondos que ya estaban destinados a trabajos. Es el caso de la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud, que tenía financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Horas después, el concejal Oliver Gamondi en diálogo con FM Sapiens ratificó esta versión: “Es una obra que técnicamente tiene todos los motivos para ser priorizada”, sostuvo y dejó en claro que “se firmó un contrato con un organismo multilateral que ya otorgó un crédito internacional, con lo cual sí o sí se tiene que hacer y ejecutar”. https://cdnoticias.com/index.php/2025/07/03/facultad-de-salud-hay-una-voluntad-de-priorizar-obras-educativas/

“Hay un alto avance en la obra, o sea, ya hay un 46% del total de la obra finalizada” y por último valoró que “es una institución educativa y el gobierno ha tomado como prioridad todas las universidades”.

Si bien queda en el aire la sensación de que el relanzamiento llega a días de iniciarse la campaña electoral cuando pudo hacerse antes, la verdad es que son las reglas de la política. Y, además, es importante que se garantice la continuidad -y finalización- de una obra tan importante y ambiciosa para nuestra ciudad y toda la región. Cientos de estudiantes se inscriben en la casa de estudios para ser médicos, enfermeros y obtener un título de grado. Lo que no es poco.

Las alianzas se cierran

Finalmente, lo que parecía desordenado -al menos arriba- empieza a ordenarse: al menos tres grandes frentes se configuran para el cierre de alianzas del 9 de julio, que coincidirá con la fecha patria pero en el primer paso significativo de cara a las provinciales del 7 de septiembre.

Lo más resonante fue el acuerdo que La Libertad Avanza y el PRO finalmente sellaron, dando casi el fin al espacio amarillo tras casi dos décadas en la influencia nacional. ¿Es, estrictamente el fin? No, pero en la boleta se prevé que no haya color amarillo y el frente se llamará “Frente Libertad Avanza”. Es decir, poco de aquel vestigio PRO o, siquiera, de Juntos por el Cambio.

En la cumbre del PRO Bonaerense la definición fue astuta: aceptar avanzar en alianzas “para conformar un frente con todas las fuerzas que defienden el cambio en la provincia”. No es, técnicamente, definir una alianza con La Libertad Avanza -es algo implícito- pero la construcción es un “por las dudas” de que en los últimos días el movimiento libertario busque arrasar y dejar afuera a los amarillos de las listas.

¿Pasará? Es una posibilidad. Tanto en Olavarría como en muchos territorios había cierta inquietud en LLA dado que el PRO “pedía más de lo que podría corresponder” y la intransigencia en ciertos momentos de las negociaciones puede hacer estallar todo por los aires. De todas maneras, y ante la consulta de este newsletter, aún había optimismo en un acuerdo.

Según lo trascendido en la “letra chica” del acuerdo, La Libertad Avanza aceptó un porcentaje de distribución 70%-30% en las listas donde los intendentes son del PRO, para garantizar gobernabilidad. ¿Cuál es la contrapartida? El porcentaje inverso para los lugares donde los amarillos no tienen territorio. Y eso incluye a Olavarría.

¿Y si no hay acuerdo? El espacio de Ezequiel Galli aún tiene la posibilidad de la “boleta corta” con el vecinalismo Juntos por Olavarría. Es una chance, como les decimos, bastante baja, pero es una posibilidad al fin. Tal como le contamos en la edición pasada, hay un fuerte acuerdo “conceptual” como oposición y las negociaciones pasaban 100% por los nombres en las listas.

De todos modos, la concejal y referente del gallismo, Guillermina Amespil, dio una señal más que clara en el ciclo Converso, de Fabricio Andrés Lucio y Jorge Alberto Scotton, al dejar en claro que “tenemos que ir juntos” LLA y PRO, ya que “si a nosotros, a diferencia de lo que se nos planteó en el 23: que no escuchábamos, que no estábamos cerca, qué no quisimos ver algunas cuestiones, por una cuestión mínima es si lo que hoy lo que estamos haciendo es escuchar, es por ahí. Creo que desde octubre del 23 que suena esto, particularmente en Olavarría. En 23 el resultado fue claro, ustedes divididos ganaron los otros, no hay mucha vuelta más que darle. Error en ir separados, ese error no lo tenemos que cometer de vuelta”. https://www.youtube.com/watch?v=Cz6SRFQkYFg

Incluso, halagó a Arouxet por su coraje ya que “es un gran personaje de la política de Olavarría y como mujer la aplaudo, la vehemencia que logra Celeste la llevó donde la llevó: una persona que pudo armar un equipo y dar el batacazo en las elecciones del 23”.

En el peronismo, más allá de los tirones que persisten -y persistirán- pareciera que lo único que no se negocia es la unidad: tal es así, que en el Congreso del PJ de este sábado (con participación olavarriense ya que el intendente Wesner estuvo presente en Merlo) se decidió aceptar integrar alianzas con otros espacios del peronismo y la particularidad es que se definió crear una Junta Electoral que tenga una “estricta ecuanimidad” –son las palabras que oficialmente se usaron- en su conformación.

Como decíamos en el PRO, las palabras no son menores: es la forma que le ratifica a Axel Kicillof las garantías para estar dentro de este armado. Que aún no está claro, que todavía hay desconfianzas … pero la unidad está.

De esto no hay pistas pero todo pareciera indicar que los intendentes tendrán la potestad de definir las listas locales. En Olavarría gobierna el peronismo y tal como venimos afirmando hace varias ediciones, mantiene una unidad bastante ordenada por lo que no habría inconvenientes de generar un armado “armonioso” en las legislativas.

Bueno, armonioso … con la menor cantidad de heridos posibles. Si repasamos la cantidad de espacios que deben sintetizar en la propuesta es difícil, y probablemente haya dirigentes que se lamenten quedar en ciertos lugares. Pero esto suele pasar cuando los frentes son grandes. Le pasó al anterior oficialismo, al actual y probablemente al que venga, sea cuando sea.

En las actividades de Mejor Olavarría de los sábados, vale decir, continúan participando muchísimos representantes de diversos sectores del peronismo, como el Frente Renovador con Eduardo Rodríguez, el espacio que encabeza Hernán Parra, el Movimiento Evita, Patria Grande, y largos etcéteras.

Pero esto no es todo: el radicalismo junto a otros sectores comienza a darle forma a un frente más de centro que se anima a encarar las provinciales y, por qué no, las nacionales.

En principio, el armado encontraría además de los boina blanca a monzoístas, algún ido del PRO, la Coalición Cívica, el GEN, entre otros. ¿En Olavarría se sumará Mario Cura, o continuará trabajando junto a Ezequiel Galli? De todas maneras, en las consultas realizadas por este newsletter, se marcó un liderazgo del radicalismo.

Incluso Franco Cominotto, más que reconocido dirigente local del radicalismo, expresó minutos después de conocerse el acuerdo PRO-LLA que tanto un frente como el peronismo son “las dos caras de la misma moneda, se tiene que terminar, ni el pasado ni el presente, es necesario construir el futuro”.

Restará saber qué espacios se inscribirán en el cierre de alianzas de esta semana y luego, ver cómo se dirimen las internas propias y externas con otros sectores. Las propias en Olavarría parecen estar bastante zanjadas: el año pasado hubo unidad, buena predisposición y un cierre armónico que hasta ahora se mantiene. Ahora, en la Sección … otro es el cantar. En la Séptima la UCR se juega una banca (dos, si contamos a Lorena Mandagarán además de Alejandro Cellillo, ya que el espacio de la azuleña, el GEN, iría en esta alianza de frentes ) y la búsqueda de un cierre armonioso y ambicioso no siempre va de la mano.

Todo esto, sin contar el espacio de Alexander Aquila, Fuerzas del Sur (Aquila por Olavarría) que tiene un constante movimiento por los barrios, sumado al destino del Frente de Izquierda que ya tuvo visitas de candidatos y dará a conocer su armado. Y no dejamos de mencionar al “morenismo”: Principios y Valores había anunciado su armado local y seccional independiente antes de la confirmación de prisión de Cristina Fernández que devolvió al referente, Guillermo Moreno, a las corrientes del justicialismo.

Y todo esto sin contar posibles alternativas. Porque si hay algo que nos dan los cierres de alianzas y listas, son sorpresas.

Género y preocupación

Fue una semana complicada, triste, plagada de sinsabores para las políticas de género. Con la renuncia de su directora y un hecho gravísimo de doble femicidio y suicidio en un campo en jurisdicción de Olavarría, lamentablemente todo dejó tela por cortar.

El miércoles al mediodía, el Municipio informaba oficialmente la renuncia de Patricia Pérez a su cargo de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio. Sin mayores explicaciones, se indicó que se trabajaba en una transición con la sucesión en el cargo (que hasta este sábado no hubo novedades) y no mucho más.

La renuncia, no tan sorpresiva por el contexto, fue el resultado de una serie de acusaciones, algunas formales y otras que hasta hoy mismo forman parte de rumores que no han sido corroborados y por tanto, no es necesario mencionarlos.

Vamos con la parte formal: por un lado, hubo denuncia de trabajadores (hoy ya todos ex trabajadores del área) por maltratos, persecución y otras cuestiones que fueron denunciadas. En las últimas horas, incluso, se señaló que había demandas en la Justicia. Este newsletter no logró confirmar que exista dicha situación judicial, aunque sí hubo reclamos internos en el Municipio.

Que, vale decir, tiene un correlato con fuertes críticas que agrupaciones sociales realizaron en una movilización a inicios de febrero de este año en la denominada “Marcha del Orgullo Antifascista”.

A eso se le suma una segunda situación vinculada con las famosas “bonificaciones por experiencia” que paga el Municipio. Dicen que eso generó bastante malestar puertas adentro de la Dirección, que aún no normalizó en su totalidad las condiciones laborales entre sus trabajadores y fue detonante de varios cruces incluido con el sindicato.

Lo concreto es que la renuncia no generó más que eso, la renuncia. Algo que vale la pena señalar de toda esta situación es que prácticamente hubo un apoyo unánime -desde la Asamblea Feminista y Disidente hasta ex trabajadores del área- a aquellos que “sostienen aún la Dirección con mucho trabajo y dedicación” por lo que las expectativas por reforzar y sostener las políticas de género continúan.

Lamentablemente, 24 horas después de la renuncia de Pérez, se conoció un doble femicidio seguido de suicidio en un establecimiento rural a 4 0km de Olavarría, y más o menos a 20 km de Recalde: un hombre asesinó a su pareja, a la hija de la mujer y se suicidó.

No vamos a caer en los detalles o las repercusiones del hecho que son bastante explícitas. Lo que es menester analizar son dos variables que consideramos fundamentales, la situación con la ruralidad y también con la metodología del hecho: suicidarse tras cometer crímenes.

Hace muy poco conocimos un caso de similares características en Tres Arroyos, donde un hombre se arrojó debajo de un camión tras asesinar a su esposa y sus hijos. En Olavarría existen antecedentes también, lo que hace preocupante este efecto contagio con una Justicia que nunca termina de llegar: en este caso, como en tantos otros, se archivará dado que el autor de los crímenes está muerto.

Con respecto a la ruralidad, un dato muy revelador es que los constantes movimientos, los traslados, la falta de una pertenencia a una comunidad hace prácticamente imposible detectar este tipo de casos. Ni que hablar cuando se está lejos de la policía, lejos de todo, donde es imposible denunciar. Yessica Almeida logró ponerlo en palabras en una movilización local: “¿Qué pasaba con esa niña y su escolarización? Sabemos que en las instituciones que dan cuenta de estas situaciones es la escuela donde la seño se da cuenta, un directivo se da cuenta de que algo pasa y se denuncia y se empiezan a activar cuestiones de políticas de cuidado y de resguardo”. Sin embargo, “en estos trabajadores sabemos que a veces no pasa por la inestabilidad, ¿no? ¿Qué política llega para una familia que cada seis meses, cada tres meses está rotando en distintos puntos del país? Bueno, eso también es un tema y hay que atenderlo y hay que poner en evidencia estas cuestiones”.

En cifras, y en el marco de los 10 años del Ni Una Menos, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” registró entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo de 2025 al menos 2827 femicidios en Argentina. De estos, 2543 fueron femicidios directos contra mujeres (cis y lesbianas), y 284 fueron femicidios vinculados que afectaron a mujeres y varones. Esto significa que, en estos diez años, lamentablemente, hubo un femicidio cada 31 horas.

Más sombra en el loteo de Los Palmares

“Se han vendido lotes cuando no debían haberse vendido” sostuvo Sebastián Matrella, miembro de la comisión de Infraestructura del HCD donde se analiza el proyecto de ordenanza para habilitar el convenio de desarrollo urbanístico Los Palmares que firmó el Ejecutivo local hace casi dos años. Ya hemos contado el tema. Es complicado y, a la vez, simple: la aprobación de un desarrollo de este tipo suele llevar muchos años ya que se requieren varios actores y gestiones, que suponen inversiones previas, para hacerlo viable y, finalmente la Provincia lo aprueba. Una vez avalado en esa última instancia se formaliza la subdivisión de los lotes y se habilita la venta de los terrenos.

Acá las versiones corren para muchos lados y, muchas veces, buscan ensuciar la cancha digamos. Pero hay una situación clara: el proyecto no está aprobado y los lotes ya están vendidos. De mínima, administrativamente es irregular.

Esta semana hubo novedades de suma importancia, y que hasta contradicen expresiones de las máximas autoridades de la gestión municipal anterior. En la comisión de Infraestructura estuvo la ex directora municipal de Planeamiento, Florencia Marín, quien -según comunicó el HCD- explicó que el desarrollo del barrio Los Palmares aún no cuenta con la aprobación para su inclusión en el Programa Lotes con Servicios y tampoco el correspondiente plano de subdivisión aprobado. Ella recordó que en abril del 2022, al enterarse de la preventa de terrenos el Municipio advirtió públicamente que esa oferta no estaba habilitada.

“Se han presentado personas que han comprado, más de 80, y seguramente puede haber algunos más. Hay una irregularidad ahí. Después, tenemos que ver si a eso lo tenemos que analizar nosotros como Concejo Deliberante o no. Por eso es que estamos en ese debate” dijo el concejal de UCR, Sebastián Matrella, quien subrayó que “nosotros no podemos hacer como que no pasó nada, porque los vecinos se presentaron en el Concejo Deliberante con esta problemática”. Indicó que hoy ese sector es considerado zona rural, con lo que no está habilitado para subdividirse en lotes. “Vamos a tratar de ver de qué manera, de mostrar una salida a todo esto para que pueda hacerse” dijo para destacar la intención el HCD de resolver esta situación.

La comisión tiene previsto para este lunes recibir a la responsable de la inmobiliaria que vendió los terrenos. Cabe aclarar que el martillero mencionado como vendedor falleció hace un año y medio. Entre las futuras citaciones de la comisión se cuentan los responsables del fideicomiso que lleva adelante el proyecto, domiciliados en Nordelta, quienes informaron que «hasta agosto» no pueden presentarse. Así que al menos hasta ese mes, el expediente seguirá en la comisión de Infraestructura. Los últimos en ser citados serían los compradores.

Hay más

Asumieron en Unicen. El rector y la vicerrectora Marcelo Aba y Alicia Spinello finalmente renovaron su mandato en un acto en la sede de Tandil, lugar donde también juraron y asumieron todos los decanos y vicedecanos de las sedes universitarias. Allí, hubo protagonismo para las nuevas autoridades de la sede Olavarría: Gustavo Flensborg y Nicolás Casado (Sociales), María Peralta (la única que reeligió en el cargo) y Silvana Gobbi, y Gustavo Otegui y Melina Barbero (Salud). Estuvieron los tres intendentes de las sedes, y César Valicenti acompañó a Maximiliano Wesner y Nelson Sombra. Vale decir, también estuvo Miguel Lunghi.

Zona fría, pedido y palito. El senador Eduardo Bucca presentó un proyecto “en defensa del régimen de Zonas Frías” ante la posibilidad, concreta, de la eliminación de la ampliación por parte del Gobierno Nacional. Es, en concreto, una “declaración para manifestar preocupación y rechazo”. ¿Hubo una crítica encubierta? Liliana Schwindt, referente del kicillofismo en la región, expresó en sus redes sociales que “llega el frío polar y con él todos los manifiestos de preocupación por la Zona Fría” y agregó: “el sentido de la oportunidad desarrollado a máxima potencia”.

Irregularidades en el ITECO. En la última sesión del HCD se aprobó un pedido de informe impulsado por la UCR sobre la situación del ITECO después del pedido de renuncia al histórico director y la designación de nuevas autoridades. Hasta el viernes a la mañana -cuando hicimos la última consulta en el Concejo- no había sido respondido, pero el viernes a la tarde el Municipio dio a conocer que «autoridades del Iteco se reunieron para abordar diferentes temas de la institución y de la agenda de trabajo». Estuvieron integrantes de la Fundación, la Dirección del Instituto y autoridades educativas. El tema central fue «el trabajo realizado hacia el interior de la institución durante los últimos meses»: la administración, los trabajadores y la infraestructura fueron los temas abordados con detalle de «algunas irregularidades administrativas generales y contables. También el faltante de documentación que debía ser presentada ante el IPS» se expuso.

Esos rankings de transparencia. Cada tanto aparece un ranking de transparencia donde a Olavarría le va bien, más o menos o mal. En este caso, el resultado es muy bueno, ya que un nuevo informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires destacó a Olavarría en un lugar importante, con “puntaje ideal”. Es decir, 100 sobre 100. Acá ven el informe completo: https://www.asap.org.ar/

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.