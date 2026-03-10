La presidenta de la Suprema Corte encabezará las actividades por los 110 años del Departamento Judicial de Azul

El Departamento Judicial de Azul conmemorará el próximo lunes 16 de marzo los 110 años de su creación, en una jornada institucional que contará con la presencia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, máxima autoridad del Poder Judicial bonaerense.

Las actividades son organizadas por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul junto con el Colegio de Abogados de Azul, y reunirán a autoridades judiciales, académicas y representantes institucionales en torno a un nuevo aniversario de un ámbito clave para la administración de justicia en la región.

La jornada comenzará a las 9:30, cuando Kogan visite la sede del Colegio de Abogados de Azul y posteriormente las Cámaras de Apelación que funcionan en el Palacio de Tribunales de esa ciudad.

En ese marco también se realizará una sesión del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, que será presidida por el titular de la Suprema Corte, Daniel Soria, como parte de las actividades vinculadas a la conmemoración.

El acto central se desarrollará a las 11:00 en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul, donde se llevará adelante la apertura institucional y un panel académico integrado por María Angélica Corva, Romina Guedes y Ezequiel Klass.

Durante las exposiciones se abordarán distintos ejes vinculados con la configuración histórica del Departamento Judicial de Azul, sus primeros años de funcionamiento y los desafíos actuales en la relación entre justicia, información y opinión pública.

Además, participarán de la jornada el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba), Bienvenido Rodríguez Basalo, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Matías Javier Rappazzo, y un representante provincial de la Asociación Judicial Bonaerense.

Las actividades finalizarán cerca de las 13:00 con un brindis institucional en el Colegio de Abogados de Azul, como cierre del encuentro entre autoridades y miembros de la comunidad jurídica.