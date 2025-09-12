La Provincia comienza a vacunar a quienes no hayan tenido dengue

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplía su campaña de vacunación contra el dengue y, desde el lunes 15 de septiembre, la dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad.

Según explicó el ministerio de Salud bonaerense se enviarán 22.100 turnos a quienes ya se anotaron pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la campaña. Sin embargo, los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail un día y horario para concurrir a inmunizarse.

Hasta ahora, los vacunados fueron jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que transitaron la enfermedad. Pero en esta nueva etapa podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna.

La puesta en marcha de esta segunda etapa del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, será posible gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se fabrican.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que adquiere el virus al alimentarse de personas con la enfermedad, y lo transmite al picar a otras. El contagio no ocurre de persona a persona.

Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, es decir que solo necesita agua acumulada en algún objeto o recipiente para dejar sus huevos y reproducirse. Mediante tareas simples, podemos evitar que el mosquito se reproduzca.

¿Cuándo sospechar de dengue?

Si tenés fiebre (38° o más) acompañada de:

Dolor de cabeza y/o dolor detrás de los ojos

Dolor muscular y/o en las articulaciones

Náuseas, vómitos y/o diarrea

Malestar general

Sarpullido / rash en la piel

¿Cómo prevenir el dengue?