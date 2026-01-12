La Provincia convocó a estatales, docentes y judiciales para iniciar la negociación salarial 2026

En medio de los reiterados reclamos gremiales, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para este martes a los trabajadores estatales, docentes y judiciales con el objetivo de dar inicio a las discusiones salariales correspondientes a 2026, un año que se proyecta complejo en términos económicos.

La convocatoria fue realizada por la gestión de Axel Kicillof y tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí se sentarán a la mesa los gremios que representan a los trabajadores alcanzados por la Ley 10.430, además de los sectores docente y judicial. Los tres espacios llegan a este primer encuentro con una fuerte expectativa, ya que el último aumento salarial fue percibido en noviembre.

Si bien existe una buena sintonía política entre el Ejecutivo provincial y las organizaciones sindicales, los representantes de los trabajadores advierten que la situación salarial es delicada y reclaman la reapertura urgente de paritarias. De todos modos, en el ámbito gremial reconocen que, como suele ocurrir, en el primer encuentro no siempre aparece una oferta concreta de incremento.

“Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores donde hay trabajadores precarizados”, expresó Claudio Arévalo, secretario general de ATE, tras confirmarse la convocatoria.

Cabe recordar que, pese a las expectativas existentes en diciembre, el Gobierno bonaerense había anticipado que las negociaciones se retomarían recién en enero. El último ajuste otorgado fue del 5% en dos tramos, uno en agosto —cobrado en septiembre— y otro en octubre —percibido en noviembre—. De esta manera, en los primeros diez meses del año los estatales acumularon una suba del 25,9%, frente a una inflación del 24,8% en el mismo período.

La discusión salarial volvió a ganar centralidad luego de que la Legislatura bonaerense aprobara la ley que habilita a la Provincia a emitir deuda por 3.680 millones de dólares. Tras esa decisión, los gremios reclamaron una reapertura inmediata de paritarias, mientras que el Ejecutivo priorizó el pago del medio aguinaldo y postergó cualquier definición salarial para el inicio de 2026.

La reunión de este martes marcará el punto de partida formal de un proceso de negociación que se anticipa tenso, con los sindicatos enfocados en recuperar lo perdido frente a la inflación y el Gobierno provincial administrando márgenes fiscales ajustados.