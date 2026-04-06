La provincia reglamentó el fondo para municipios del presupuesto 2026

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reglamentó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta prevista en el Presupuesto 2026 destinada a asistir financieramente a los 135 municipios de la provincia.

La medida quedó establecida a través del decreto 358/26, publicado en el Boletín Oficial, y fija cómo se integrarán, distribuirán y ejecutarán los recursos que apuntan tanto a cubrir desequilibrios de Tesorería como a financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.

El fondo se integrará con el 8% de los recursos provenientes del endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de $250.000 millones de Rentas Generales. Ese monto será transferido en cinco tramos, entre abril de 2026 y junio de 2027.

Según lo dispuesto, el 70% de los recursos se distribuirá entre los municipios en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destinará a programas provinciales ejecutados por distintas áreas del Gobierno.

En ese marco, se crearon tres líneas de acción: el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el Programa Cultura y Territorio, dependiente del Instituto Cultural.

Para acceder a los fondos, los intendentes deberán firmar la adhesión formal antes del 10 de abril. Una vez cumplido ese paso, la Provincia podrá avanzar con la transferencia de los recursos no reintegrables.

De acuerdo a la reglamentación, el primer desembolso está previsto para el 30 de abril, aunque el propio Kicillof había advertido días atrás sobre el impacto del recorte de fondos nacionales en las finanzas provinciales y municipales.