Residencia Amelí obtuvo la habilitación provincial en Olavarría

La residencia de adultos mayores Amelí, ubicada en Alsina 2863 (ex casa Zubillaga), anunció la aprobación de su habilitación por parte de la provincia de Buenos Aires. Tras completar un proceso de reformas y auditorías, sus propietarios, Roberto y Gabriela, destacaron que este avance permite gestionar coberturas a través de obras sociales y brindar mayor tranquilidad a las familias.

La institución se especializa en la atención de residentes con un alto grado de autonomía. «El ochenta por ciento de los pacientes son autónomos, lo que es clave para que tengan mayor capacidad de actividades», explicó Gabriela. El equipo de trabajo incluye un profesor de educación física, un kinesiólogo y una especialista en talleres de memoria.

Estándares de seguridad y reformas

Para cumplir con las exigencias de la Dirección de Personas Mayores, la residencia realizó adecuaciones edilicias que incluyen:

Seguridad contra incendios: Aplicación de pintura ignífuga certificada por profesionales de seguridad e higiene.

Equipamiento: Instalación de llamadores inalámbricos en cada cama, puertas corredizas en baños y una enfermería exclusiva.

Monitoreo: Sistema de cámaras con audio las 24 horas a disposición de los familiares.

Roberto señaló que Amelí es el primer hogar en lograr la habilitación en la ciudad bajo las nuevas y estrictas exigencias provinciales.

Calidad de vida y contacto

La dirección resaltó la estabilidad del personal, con empleadas que integran el equipo hace más de doce años. «Estamos dando calidad de vida. Qué mejor que estar cuidados, contenidos y estimulados», afirmó Gabriela.

Debido a que el establecimiento cuenta con una capacidad de entre 20 y 25 pacientes y actualmente posee un bajo rango de vacantes, se trabajará con una lista de espera.

Horarios de visita en Alsina 2863:

Tarde: 16:30 a 19:00.

Mañana: 09:30 a 12:00.