La Secundaria N° 14 ya lleva con orgullo el nombre “Madres de Malvinas”

Con una emotiva ceremonia, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 14 celebró el acto oficial de imposición de nombre, adoptando a partir de ahora la denominación “Madres de Malvinas”.

La decisión no fue casual ni apresurada: es el resultado de un largo proyecto institucional de búsqueda de identidad, en el que estudiantes, docentes y familias participaron activamente para elegir un nombre que reflejara valores compartidos y que, al mismo tiempo, enlazara a la escuela con la memoria colectiva, con la historia de nuestro país.

En este camino, la comunidad coincidió en que “Madres” representa no solo a esas mujeres que transformaron el dolor en lucha y memoria, sino también a toda una sociedad que supo cobijar y acompañar a los Veteranos de Malvinas y sus familias, reconociendo en ellos un legado de entrega y compromiso.

El acto, acompañado por autoridades educativas, Madres y familia de VGM, la Agrupación de Veteranos de Guerra «2 de Abril» , y representantes de Generación Malvinas, incluyó la presentación del Nombre, palabras alusivas, presentación de los trabajos áulicos y sus producciones artísticas, y reconocimientos a veteranos y sus madres.

La jornada dejó en claro que, desde ahora, cada paso de esta institución se dará bajo el compromiso de honrar la historia, fortalecer la memoria y educar en valores de solidaridad y respeto.

La Escuela Secundaria N° 14 “Madres de Malvinas” abre así una nueva etapa, con un nombre que es también un símbolo de identidad, pertenencia y futuro compartido