La Sociedad Portuguesa celebró un Rosario en Plaza Portugal
Imágenes Mauricio Latorre
La Sociedad Portuguesa de Olavarría realizó este sábado 13 de septiembre un Rosario en la Plaza Portugal. El evento, que se llevó a cabo a las 16:00 horas, congregó a fieles y vecinos en un encuentro de fe y comunidad.
La actividad religiosa tuvo lugar en la plaza ubicada en la intersección de las calles Balcarce y Amparo Castro. Los participantes se reunieron para rezar y compartir un momento de devoción en el espacio público.