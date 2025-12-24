La Suprema Corte rechazó tratar un planteo de la Provincia contra la prohibición de ingreso de nuevos detenidos a la Unidad 38 de Sierra Chica

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó tratar un planteo presentado por la Fiscalía de Estado contra la decisión judicial que prohibió el ingreso de nuevos detenidos a la Unidad Penitenciaria N° 38 del complejo de Sierra Chica, al considerar que el recurso no cumplía con los requisitos formales necesarios para su análisis.

La resolución, que fue firmada este martes 23 de diciembre, no abordó el fondo del conflicto —vinculado al agravamiento de las condiciones de detención— sino que desestimó la queja por entender que no se encontraba debidamente “autoabastecida”, es decir, que no aportaba los elementos indispensables para revisar lo decidido por instancias anteriores.

El planteo había sido presentado por el secretario letrado de causas penales de la Fiscalía de Estado, Martín Jorge Lasarte, luego de que el Tribunal de Casación Penal (Sala III) rechazara un recurso extraordinario interpuesto por la Provincia. En ese marco, la Fiscalía sostuvo que la prohibición de ingresos implicaba una afectación al principio de división de poderes y denunciaba gravedad institucional.

Sin embargo, el máximo tribunal bonaerense señaló que no se acompañaron las resoluciones del Juzgado de Ejecución Penal ni de la Cámara de Apelación, ni se explicó con claridad el origen del reclamo que dio lugar a la restricción, lo que impidió realizar el control de legalidad solicitado.

De este modo, la Suprema Corte dejó firme la decisión cuestionada, sin pronunciarse sobre la legalidad o conveniencia de la medida que limita el ingreso de nuevos detenidos a la Unidad 38, adoptada en el marco de la situación carcelaria y las condiciones de detención.