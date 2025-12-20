La UCR pidió informes sobre el edificio de la Residencia para Estudiantes de Zonas Rurales

La Unión Cívica Radical (UCR) presentó un Pedido de Informes en el Concejo Deliberante para conocer el estado del edificio donde funcionará la Residencia para Estudiantes de Zonas Rurales, un proyecto aprobado por ordenanza durante el presente año.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Francisco González y está dirigida al Ejecutivo Municipal, al que se le solicita información detallada sobre los avances realizados hasta el momento en el inmueble destinado a la residencia.

Entre los puntos requeridos, el edil pidió precisiones sobre las obras ejecutadas, las dependencias con las que contará el establecimiento y la cantidad de estudiantes que podrán alojarse para continuar sus estudios superiores en la ciudad.

Asimismo, el Pedido de Informes incluye consultas sobre la fecha prevista de inauguración y sobre la apertura del registro o inscripción para los estudiantes interesados en acceder a la residencia.

Al fundamentar la iniciativa, González señaló que existen preocupaciones manifestadas por padres y familiares de jóvenes que finalizaron el nivel secundario este año y que aguardaban la puesta en marcha del espacio habitacional. “No hay ninguna novedad respecto de la apertura del registro, de cómo se va a realizar y si efectivamente se va a poder utilizar el próximo año”, indicó.

En ese sentido, recordó que a mediados de agosto se había anunciado el lugar donde funcionaría la residencia, lo que generó expectativas sobre su funcionamiento para el Ciclo Lectivo 2026. “Muchos consideramos que todo iba a estar listo para entonces, por eso presentamos este Pedido de Informes para contar con datos concretos”, explicó.

Por último, el concejal destacó la importancia del proyecto, aprobado en junio, al señalar que surgió a partir de una demanda de los propios estudiantes. “Es una iniciativa que pone en evidencia una necesidad real. Al día de hoy no tenemos información sobre el avance de las obras ni sobre la modalidad de inscripción”, concluyó.