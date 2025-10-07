La UCR solicita un espacio para el funcionamiento de la Delegación Municipal de Colonia Hinojo

La iniciativa surge luego de un encuentro con vecinos de la localidad, quienes manifestaron la importancia de contar con una oficina de atención donde poder presentar sus dudas, consultas o inquietudes.

La Unión Cívica Radical de Olavarría presentó un Proyecto de Resolución donde solicita al Departamento Ejecutivo el cumplimiento de la Ordenanza N° 1069/90, que determina un espacio físico para la constitución y funcionamiento de la Delegación Municipal de Colonia Hinojo.

Esta iniciativa surge luego de un encuentro que el concejal Francisco González y la presidenta del espacio Belén Vergel mantuvieron días atrás con vecinos y vecinas de la localidad, quienes les plantearon la importancia de que la comunidad pueda contar con una oficina de atención donde poder presentar dudas, consultas o inquietudes relacionadas con el ámbito municipal.

En la actualidad se ven obligados a trasladarse a Hinojo para llevar adelante este tipo de trámites, dependiendo de un servicio de transporte público que no cuenta con una frecuencia favorable.

Al respecto, González señaló que “este es un pedido que surge por parte de los vecinos, mediante un planteo que nos hicieron luego de una reunión que mantuvimos en donde nos manifestaron la necesidad de contar con un delegado en Colonia Hinojo, algo que que ya está establecido por una Ordenanza de 1990. En aquel año ya se veía la necesidad de que la localidad cuente con una Delegación Municipal, por eso es que estamos solicitando que se cumpla con esa Ordenanza”.

“Es sumamente necesario que se cree la Delegación Municipal para facilitar los trámites que tienen que hacer los vecinos de esta localidad, que actualmente tienen que trasladarse hasta Hinojo para poder hacerlo. Es una localidad que ha crecido mucho en los últimos años, y que incluso con la apertura de nuevos lotes va a tener un crecimiento mayor, por lo cual creemos que es más fundamental aún”, consideró.

Por último, manifestó que “esta presentación va a estar acompañada por una importante cantidad de firmas de vecinos de la localidad, así que la vamos a estar impulsando y esperando que se concrete para que sea una realidad”.