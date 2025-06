La utopía es como la unidad

Los armados oficialista y opositor en la provincia, con importantes novedades, todos hablan de unidad. ¿Es posible? ¿Cómo? Además, el sector productivo y el empleo. Las elecciones en la Unicen.

Una crisis sin su nombre

Estamos hablando de empleo y producción. Desde AOMA advierten por el parate minero y la caída de 400 puestos laborales en lo que va del año, lo que se suma a los 600 despidos del año pasado. En la última semana se habla de una treintena de desvinculaciones en una empresa prestadora de servicios en el sector.

El secretario de AOMA, Alejandro Santillán, explicó que no menciona la palabra “crisis” para evitar que los empresarios, en base a sus palabras, busquen reducir los pagos de indemnizaciones, pero al mismo tiempo advirtió que “nunca vimos tanta cantidad de equipo minero ya en desuso”.

Por el lado empresario se confirmó el panorama. Gustavo Núñez de la Cámara de la Piedra contrastó que el promedio de producción provincial era de alrededor de 1 millón de toneladas: “hoy, produciendo 400 mil, la complejidad es grande” dijo. La operatoria es al 40% de la capacidad instalada y, en su empresa, con suspensión de trabajadores durante dos semanas al mes sin sueldo en ese lapso. “La situación de los mineros es realmente muy grave y no podemos seguir esperando” resumió con mensajes a la Nación y a la Provincia por la recuperación de la obra pública.

En tanto, en la presentación del pedido de procedimiento preventivo de crisis que hizo la empresa Canteras Cerro Negro al Ministerio de Trabajo nacional argumentó que en 2024 las ventas se derrumbaron a 4.840.000 metros, cuando en 2023 llegaban a 7.100.000 metros. En los primeros meses de 2025 alcanzaron 400.000, mientras en el mismo período del año pasado habían vendido 1.200.000. Recordemos que esa negociación sigue y que desde SOECO se señaló que el objetivo de la firma ceramista es comenzar con la suspensión de trabajadores desde mediados de junio y por dos meses, con reducción de 70% de los sueldos en tres plantas, una de ellas en Olavarría. La empresa, de Sociedad Comercial del Plata, avisó que en una siguiente etapa, podría avanzar con despidos y pagar indemnizaciones al 50%.

La concejal Adela Casamayor, de Por Más Libertad, dijo en el marco del debate de la rendición de cuentas 2024: “no sigan pidiendo obra pública porque no la van a tener”. Justificó las medidas del presidente Javier Milei y apuntó al oficialismo local: “háganse cargo de que rompieron un país”. Igualmente, una pequeña luz de esperanza hay para el sector de minero con el proceso que se iniciará en dos semanas para, en un futuro, licitar obras en varios puntos de rutas nacionales.

Ese deseo llamado unidad

El ex intendente Galli volvió a hablar públicamente y dejó lineamientos para lo que viene: ya dejando en claro que está afuera del PRO aunque sigue afiliado, apuesta 100% a su espacio vecinal y al acuerdo de Diego Santilli y Cristian Ritondo con La Libertad Avanza, un acuerdo que podría decirse que es del PRO y los libertarios. Desmintió la publicación sobre su candidatura a senador -”es algo que se define a último momento”– pero la novedad no dejó de hacer ruido. Y bastante. Ya contaremos por qué.

Galli primero dijo que podría denunciar a concejales que, en la sesión de la Rendición de Cuentas, lo “trataron de estafador”: “duele cuando se rompen esos códigos porque se afecta a la familia. Porque yo, golpes políticos me he bancado cantidades, pero no golpes bajos que involucran a la familia”.

“Está muy claro y muy evidente que están queriendo armar una campaña como lo hicieron con los terrenos en su momento, que no estoy ni mencionado en la causa. Pasé ocho años por la Municipalidad como intendente y no tengo ni una denuncia en mi contra. Así que no pueden tapar el sol con las manos” dijo en FM Sapiens.

Acusó a estas cuestiones a que la gestión de Wesner “no logra hacer pie” y que, entonces, arrojan estos golpes para desviar el foco de la atención.

Más allá de estas cuestiones y de la dureza de sus críticas a la gestión municipal (la cual acusó de bastantes cosas, incluidas las de un “gobierno tripartito” junto a Mercedes Landívar y César Valicenti) hubo tiempo para hablar de La Libertad Avanza y el acuerdo con el PRO que posiciona distinto a su espacio de cara a lo que viene.

Es que tras el paso por el golpeado PRO (que quedó muy desdibujado en las elecciones de 2023 y sufrió un duro golpe en las elecciones de CABA) el ex jefe comunal local se refugió en su partido local, Juntos por Olavarría, el cual se puso a disposición del acuerdo PRO y La Libertad Avanza para “ganarle al populismo” a nivel nacional, provincial y local.

Pero además, dejó en claro que juega o juega: donde toque, pero que está dispuesto a presentar al espacio e incluso, ser candidato. “Si es necesario me corro, si es necesario juego donde tenga que jugar. Soy un convencido de que en esta elección hay que ser muy inteligentes y tenemos que acompañar”. Todo, mientras desmentía su candidatura a senador provincial. Al menos que ya esté cerrada.

Una cuestión interesante es que se mostró preocupado por el ausentismo electoral, y pidió que “tras 40 años ininterrumpidos de democracia, es importante dar el mensaje de que se vaya a votar”. ¿En nuestra traducción? El voto “antipolítica” o alejado de lo partidario puede acompañar al eventual acuerdo LLA-PRO. Y a eso podría apuntar.

Si bien habló de una buena sintonía para el acuerdo nacional y provincial, en lo local también se manifestó de acuerdo en ese camino pero los ruidos aparecen. No son visibles, pero existen. Es que hay muchos espacios que formarían parte del acuerdo, pocos lugares en las listas, y muchos con intenciones de ser.

Pero además -y estos datos son claves- Galli trabaja en muy buena sintonía con Diego Santilli, su referente bonaerense, y mantiene un diálogo constante con Alejandro Carrancio, una de las autoridades más importantes libertarias a nivel provincial. Toda esa armonía puede jugar un papel clave en el cierre de listas e incluso en la designación de referentes para el armado de las nóminas electorales.

Speroni y ¿la postura de todo LLA?

Cada vez que habla Alejandro Speroni aparecen las disonancias. Es el coordinador seccional de La Libertad Avanza y su palabra tiene peso sobre todo porque representa -aunque muchos lo nieguen- un pensamiento bastante coincidente en el resto del movimiento libertario. Defendió a Celeste Arouxet, y sin nombrarlo, cuestionó el rumor de Galli candidato a senador.

En diálogo con el periodista Martín Rodríguez, Speroni coincidió con Galli en que no hay nada cerrado aún -y el 19 de julio queda bastante lejos- pero dijo que la figura de Arouxet es más que valiosa. Tan valiosa, que no “valdría la pena reemplazarla” por un dirigente del PRO: “¿Por qué renunciaríamos a Celeste Arouxet por alguna figura de los amarillos?” dijo, hablando claramente de la posición 1 de la lista de senadores provinciales. Aclaró, de todas maneras, que no es una decisión que le corresponda aunque “puede opinar” del tema.

Entre sus argumentos, Speroni fue un poco más allá y fiel a su estilo, planteó una cuestión más de fondo que coyuntural entre los espacios. Incluso, deja en claro que está en contra del acuerdo LLA-PRO y que los violetas debieran ir en soledad: “Nosotros consideramos que el Estado no es la solución nunca. Al contrario, es el problema. Al ser estatistas, ellos legitiman la coacción institucional inherente al Estado”, puntualizó sobre el PRO.

“Nosotros tenemos principios que son inamovibles. Y eso ya no es retórica o propaganda política de campaña. Pero ya a un año y medio de gobierno, cualquiera puede ver y comprender y palpar y vivir que eso es una realidad, una realidad muy, muy concreta de nuestra fuerza política y de nuestro principal referente y mentor, que es Javier Milei”.

Y más allá de que los votos no son lineales, la visión de Speroni expone que el acuerdo le sirve más al PRO, y no necesariamente es el camino para ganar las provinciales e incluso las nacionales de octubre.

Más allá de estas posturas, señaló que aún no hay negociaciones y ni siquiera los nombres de los responsables que llevarán adelante las charlas en la Sección y particularmente en Olavarría.

Según lo que más o menos se supo del acuerdo y las charlas entre Ritondo y Sebastián Pareja, la idea es que haya designados armadores y negociadores en los territorios, priorizando la buena imagen y también la intención de voto. ¿Qué pasará en Olavarría? Teorías hay muchas. Incluso, un no acuerdo y cada cual atendiendo su juego.

La unidad local, ¿la unidad provincial?

Acá hacemos ingreso a un clásico del newsletter: Volver a las Fuentes miente. Es que el sábado pasado dijimos que Wesner mostraba su musculatura política en un encuentro de su partido local, Mejor Olavarría, al que bautizamos oportunamente…Somos Olavarría. Juntos por Olavarría, Mejor Olavarría, Somos Olavarría…puede fallar.

Volvamos: Wesner nuevamente encabezó una recorrida de Mejor Olavarría, en este caso por el barrio Luján, donde nuevamente mostró unidad -en el lugar y en las redes- y una armonía novedosa que dista bastante de lo que sucede a nivel provincial.

De hecho, Kicillof lanzó oficialmente ayer el Movimiento Derecho al Futuro con un discurso en el que clama por la unidad…pero bajo un criterio propio: ser el centro de esa unidad.

“Hay otro camino” rezaba el cartel ubicado en el atril donde Kicillof cerró la actividad ante 40 mil personas en La Plata y variada presencia local de la que les contaremos en un rato.

En el discurso del gobernador se destacó el doble mensaje: para marcar las diferencias con Cristina Fernández y para profundizar la oposición hacia Javier Milei.

“La baja de la inflación tiene dos explicaciones: dólar planchado y salario destrozado” resumió Kicillof su lectura del escenario económico nacional. “No hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo. No hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto” agregó.

Hacia la presidenta del PJ dijo “la discusión no es por un lugar en las listas, es por un lugar en la historia”. Definió que “estamos en una línea de largada, en un momento fundacional” y llamó a la construcción de un frente político amplio “convocamos a todos, a los que militan, a los que perdieron el entusiasmo, a los que se vieron ofendidos por Milei”. Además se atajó por la especulación sobre los resultados y el reparto de responsabilidades: “hace 20 años que el peronismo no gana las elecciones legislativas de medio término en la provincia de Buenos Aires”. La atajada tiene base no sólo en el clásico de cada cierre electoral de todos los partidos y frentes, sino que es también una respuesta a dichos de Cristina Fernández que en la semana había insistido con unificar las fechas de elecciones provinciales y nacionales.

Dijimos que hubo presencia olavarriense en ese acto. Liliana Schwindt fue una de las asistentes. “Hoy se formalizó Derecho al Futuro” definió la concejal quien resaltó la figura del gobernador en oposición a Milei. “Organizarnos para que esa alternativa no sea sólo una expresión de deseo, sino una realidad política concreta” expresó. La concejal Telma Cazot y la coordinadora de La Casa de la Provincia de Olavarría, Milagros Fernández, la acompañaron, entre otros.

Movimiento Mayo de Olavarría fue parte de la comitiva de la Séptima de esta agrupación. La concejal Hosanna Cazola, también funcionaria del Ministerio de las Mujeres, fue parte del acto. “Se cantó por la unidad de lxs trabajadores, en defensa de la soberanía, de la salud y la educación pública, de la ciencia y la tecnología, de la producción y el desarrollo bonaerense. Con proyección federal y la fuerza de un pueblo que no renuncia a un futuro de derechos” contó la agrupación sobre el acto en La Plata.

Por último, también se vio a integrantes de la CGT de Olavarría, entre ellos uno de los delegados, Ezequiel Collado.

Todos habían estado en el acto de Tapalqué donde se lanzó formalmente MDF en la Séptima. Ahora la agrupación se consolida con referencias en toda la provincia y la figura de Kicillof se posiciona como líder del peronismo para ¿la mayoría?

Lo concreto es que los mensajes son claros hacia las Legislativas. Todos quieren la unidad pero con un dirigente en el centro, del que nadie se pone de acuerdo: algunos dicen que Kicillof, otros que CFK. Señalemos que en la semana Carli Bianco habló de la intención de “lealtad” que esperan de los integrantes de las listas del oficialismo: el Ejecutivo no quiere volver a pasar por el escenario que vive ahora donde no consigue sacar las leyes clave de la Legislatura. El endeudamiento y el fondo para los municipios siguen en espera. De 206 pliegos para nombrar jueces, se aprobaron 131. La reelección de legisladores está trabada. Y así varios proyectos de ley.

¿Un dato que no debemos dejar de pasar por alto? Desde el Frente Renovador hubo un curioso operativo clamor para que Sergio Massa sea … candidato a diputado nacional por la Provincia. “No sé qué va a hacer Sergio, lo que sé es que hay muchos compañeros que le están pidiendo que vuelva al Congreso“, afirmó en las últimas horas la legisladora Cecilia Moreau en referencia a una postulación de Massa. ¿Por fuera de Unión por la Patria? Parece difícil teniendo en cuenta que el Frente Renovador es el espacio que más pide por la unidad. Pero sólo hay un desacuerdo de distancia.

Los oficialismos al poder

Con Salud e Ingeniería se fue el alborotado mayo para la Unicen, que tuvo -siempre en lo que concierne a Olavarría- cuatro elecciones, fuertes disputas y un resultado muy positivo para todos los oficialismos.

A Gustavo Flensborg en Sociales y el propio rector Marcelo Aba, se le sumaron los triunfos de los otros dos oficialismos en las unidades académicas locales el viernes. Uno con sorpresa, otro con resultado más esperable aunque con algunas perlitas.

Vamos en orden: en una nueva edición del inoxidable “Volver a las Fuentes miente”, la semana pasada les contábamos de la sorpresiva fórmula que competiría con Betina Bernardelli y Ana Carla Falabella en las elecciones en Salud. ¿Por qué miente este newsletter? Porque lo fresco de la novedad había generado que se presente la fórmula invertida: en realidad, el doctor Gustavo Otegui encabezó la nómina como candidato a decano secundado por la magister Melina Barbero. Ojo que la confirmación de los cargos recién se aclaró después de la elección.

Otegui, un reconocido médico y docente, no es oriundo de Olavarría pero había tomado la decisión de radicarse en nuestra ciudad. Eso, sumado a que posee el perfil que la Facultad ofrece, más vinculado a lo social y al territorio, lo convirtió en un candidato más que interesante a la hora de encarar el proceso eleccionario.

Tan interesante, que en pocos días -menos de una semana- logró torcer la voluntad de la mayoría de los consejeros que decidieron apoyar la fórmula. Cuando el triunfo de Bernardelli-Falabella era prácticamente un hecho, la votación fue clara de entrada: 8-4 y una especie de “continuidad” del oficialismo. El dato es que Otegui se convertirá en el segundo decano de la historia de la casa de estudios, ya que Trebucq dejará el cargo siendo el primero -y único- que ocupó el cargo desde que Salud se convirtió en Facultad en 2019.

Trebucq podría decirse fue uno de los grandes ganadores -si es que se puede presentar así- de la elección: cuando todo parecía cuesta arriba y hasta irreversible, logró junto con su grupo político entender el pulso del contexto de la Facultad y presentaron una lista que se quedó con la contienda electoral.

En Ingeniería la situación estaba más sentenciada, pero no por ello tuvo menos perlitas. Fue una campaña bastante compleja, con algunos ribetes violentos y cruces fuertes. Pero la elección a rectorado de mediados de mayo ya había marcado una tendencia que se terminaría ratificando dos semanas después, con alguna variable llamativa pero que torcieron la balanza al oficialismo.

Recordemos que la actual decana María Peralta buscaba renovar su cargo por los próximos 4 años, en esta ocasión con la ingeniera Silvana Gobbi como compañera de fórmula, mientras que en la oposición nació el espacio ConFIO, encabezado por Bettina Bravo y secundada por Gastón Barreto.

La elección salió 8-3, con dos particularidades que merecen ser señaladas: el claustro no docente decidió, en su tradicional asamblea horas antes del acto que se desarrolló el viernes por la tarde, que votaría a la fórmula de Peralta-Gobbi cuando todo parecía indicar lo contrario, y una abstención desde el claustro estudiantil que, según algunos de los consultados por este newsletter, estuvo rodeado de situaciones que pusieron dudas sobre los motivos de dicha abstención.

Lo concreto es que con cambios en los nombres o con un cambio en la dinámica de trabajo, los oficialismos se quedaron con las cuatro elecciones que tenían importancia para Olavarría: la de rector en Tandil y las tres unidades académicas en Olavarría. Desde julio largará una nueva etapa que tendrá a toda la comunidad académica en una cruzada en común: la pelea por el presupuesto y los fuertes recortes a la ciencia por parte del gobierno nacional de Javier Milei.

Hay más

Sin elección en la Sociedad de Fomento de barrio AOMA. En las últimas horas se hizo la asamblea para definir la nueva comisión directiva y había dos listas en competencia. Dicen que los cruces subieron tanto de tono que pasaron a un cuarto intermedio y se suspendió la definición. “No hubo garantías para votar” nos contaron.

Un puente, dos proyectos. Había dos propuestas para ponerle nombre al puente de calle Necochea. Por un lado, impulsado por el presidente del club Pueblo Nuevo, el nombre de “Juan Maceo” -padre del hoy titular- para recordar al histórico dirigente barrial. Por otro lado, “Frailes Franciscanos Menores Conventuales de Olavarría» impulsado por la comunidad religiosa. La cuestión que el segundo proyecto fue retirado del Concejo Deliberante.

Aguirre, con Moreno en 25 de Mayo. Guillermo Moreno estuvo el sábado en 25 de Mayo en un encuentro seccional de Principios y Valores. Se inauguró una Unidad Básica, y se presentaron algunos referentes distritales para integrar las listas de septiembre. De Olavarría asistió un grupo importante liderado por Alan Aguirre.

Discapacidad en Emergencia. Hubo manifestaciones en numerosos puntos del país y también en Olavarría para exponer atrasos en los pagos, falta de actualización de honorarios y cierre de instituciones por imposibilidad para sostenerse. El panorama es más que preocupante. En el Paseo Mendía estuvieron los profesionales acompañados por las familias.

Loma Negra, con recurso. Fue aceptado en el Tribunal de Trabajo el recurso que interpuso el club para apelar a la Corte Suprema el fallo que obliga a pagar una indemnización millonaria. De esta manera, la institución deportiva quedó habilitada a pedir la revisión del fallo sin tener que aportar la suma reclamada, lo cual se exige en estos casos.

