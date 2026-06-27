Lalcec filial Olavarría celebró sus 60 años con un emotivo acto

Imágenes: Mauricio Latorre

Lalcec filial Olavarría conmemoró el 60° aniversario de su fundación con un acto institucional que contó con la presencia del intendente municipal, Maximiliano Wesner y encabezado por la presidenta de la institución Ivone Olivetto.

Durante el encuentro se recordó a Angélica Herbón, fundadora de la institución el 24 de junio de 1966, quien estuvo al frente de la entidad durante 30 años y gestionó la adquisición de la sede propia en el año 1985. El acto contó con la participación de sus hijos, César y Ricardo.

La ceremonia incluyó un reconocimiento especial a los profesionales de la salud que colaboran de manera voluntaria en las distintas campañas de prevención y promoción de la salud. Asimismo, se destacó la labor de los medios de comunicación locales en la difusión de las actividades de la institución.

En la oportunidad, se distinguió a Graciela Posi por sus 45 años de trayectoria activa dentro de la comisión directiva, tras haberse iniciado como voluntaria en oncología en el año 1981. También se mencionó el trabajo y recorrido de las expresidentas y de los actuales integrantes de la comisión.