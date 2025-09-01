«Lamentablemente no fuimos invitados a participar de la reunión con el ministro Federico Sturzenegger»

Los vecinos que vienen reclamando por la concreción de la Autovía en la Ruta Nacional N° 3 se lamentaron de no haber sido invitados a participar de la reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que el sábado estuvo en la ciudad de Azul.

Según dijeron los Autoconvocados en esa reunión se abordaron temas vinculados a Vialidad Nacional y al estado de las rutas.

«Consideramos que es de vital importancia para los vecinos y usuarios poder entablar un diálogo directo con las autoridades responsables, a fin de expresar nuestras preocupaciones e inquietudes respecto de la traza de la Ruta Nacional N° 3, tal como ya lo hicimos en su momento con el gobernador Axel Kicillof. Reafirmamos, como en cada encuentro y manifestación, que somos vecinos autoconvocados, sin banderías políticas, unidos en esta lucha con un único objetivo: ser escuchados y lograr que se concreten las obras necesarias para garantizar una transitabilidad segura», dijeron los vecinos en un comunicado.

Se informó, además, que este 14 de septiembre habrá un nuevo banderazo a las 15 horas.