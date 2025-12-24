«Landivar se mostró molesta ante la necesidad de abordar determinados temas»

Este martes se concretó el informe de gestión en el HCD a cargo de la Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar.

Tras ello, el concejal radical Francisco González evaluó en redes lo hecho por la funcionaria de la administración de Maximiliano Wesner.

«Recibimos el informe de gestión de la Jefa de Gabinete, quien respondió a preguntas formuladas por los distintos bloques del Concejo Deliberante. Si bien la presentación se realizó fuera del plazo establecido por la ordenanza vigente, durante sus respuestas se mostró molesta ante la necesidad de abordar determinados temas, recurriendo en varios pasajes a la ironía y a una actitud que consideramos innecesariamente soberbia», dijo González.

El edil agregó, «cabe señalar que muchas de las preguntas realizadas responden a la falta de contestación a pedidos de informes oportunamente presentados, así como a la ausencia de información pública clara sobre distintos asuntos de interés.»