Lanzan un libro sobre la histórica conferencia de prensa de Los Redondos en Olavarría

La editorial platense Cámara Oscura publicó el libro Tu aliento vas a proteger. Un libro sobre la conferencia de Los Redondos en Olavarría, una obra que recupera y analiza uno de los episodios más singulares en la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El libro se centra en la conferencia de prensa brindada por la banda en agosto de 1997, luego de la prohibición oficial para realizar recitales en Olavarría. Se trató de un hecho inédito: la única vez que el grupo ofreció una rueda de prensa formal, con la presencia del Indio Solari, junto a Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi y la Negra Poli, ante distintos medios televisivos nacionales.

La obra incluye la transcripción completa de los aproximadamente veinte minutos de esa conferencia, considerada un documento clave para comprender la relación del grupo con el poder político, los medios y el contexto social de los años noventa.

Además, el volumen incorpora un prólogo de Walter Lezcano, que contextualiza el episodio desde una perspectiva histórica y cultural, y un ensayo de Natalí Incaminato (La Inca), centrado en la poética del Indio Solari y las tensiones entre contracultura, política y discurso público en aquella etapa.

El libro suma también un testimonio del periodista Sebastián Benedetti, quien reconstruye lo ocurrido en Olavarría tras la conferencia, y un texto de Claudia Rafael basado en documentos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), vinculados a la prohibición del recital.

Como cierre, la publicación presenta fragmentos del Dossier de Inteligencia elaborado por la DIPPBA y posteriormente desclasificado por la Comisión Provincial por la Memoria, que aporta un marco documental a un hecho que dejó una huella profunda en la historia del rock argentino.

FUENTE: Rolling Stone.