Laprida fue sede del primer Consejo Regional de Salud dedicado exclusivamente a Salud Mental

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Por En Linea Noticias 0

Por primera vez, el Consejo Regional de Salud de la Región Sanitaria IX se reunió con foco exclusivo en Salud Mental. El encuentro tuvo lugar en Laprida y contó con la participación de representantes de las áreas de salud de los diez municipios que integran la región: Bolívar, General Alvear, Las Flores, Rauch, Tapalqué, Olavarría, Azul, General La Madrid, Benito Juárez y Laprida.

La coordinación estuvo a cargo del director de la Región Sanitaria IX, el olavarriense Ramiro Borzi, acompañado por el director de Asistencia, Acompañamiento y Apoyo en Salud Mental y Consumos Problemáticos, Martín Taramasco, y el coordinador regional de Salud Mental y Consumos Problemáticos, David Meclazke. La bienvenida fue dada por el secretario de Salud de Laprida, Fernando Vecini, en nombre del intendente Alfredo Rubén Fisher.

Borzi valoró el encuentro: «Agradecemos al Intendente, al Secretario de Salud, a todo su equipo por recibirnos en este Consejo Regional de Salud, que tiene la particularidad de ser el primero que se enfoca exclusivamente en Salud Mental y nos permitió el intercambio con todos los municipios de nuestra región dando cuenta cada uno de ellos del trabajo que se viene realizando y también planificando hacia adelante dispositivos posibles y cuestiones en particular que permitan mejorar en este sentido la calidad de vida de la comunidad».

La agenda abordó capacitación y abordajes en el ámbito hospitalario, grupos e infancias, modelos de atención y dispositivos intermedios, equipos de enlace, y estructura de la fuerza laboral. El intercambio de experiencias entre los municipios de la región fue el eje central del encuentro.

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